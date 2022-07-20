比母親還親！保母癌逝她罹嚴重憂鬱症狀 做對一件事走出來

對鐘渝賀來說，保母是出生後，除了父母之外，最親近的人。她從小由保母帶大，7歲以前24小時都住在保母家，就像對方家的小女兒，大學時保母癌逝，讓她情緒崩潰，出現嚴重憂鬱症狀，不知道人生該何去何從。

鐘渝賀接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己走出憂鬱，找回自主人生的方法。

我是保母家的小女兒

鐘渝賀的父親是職業軍人，母親是保險業務員，因為工作時間不固定，加上到保母家車程需要一個小時，父母只好將女兒日夜託給保母照顧，有長達7年住在對方家，雙方情感比親母女還要密切。

7歲以後，鐘渝賀回到親生父母家，但一直缺乏歸屬感，心裡有一塊彷彿被掏空了，對她來說，有空時能夠和保母見面、聯絡，是生活中最值得期待的事，甚至念了大學，她還會跟保母全家一起出遊。

後來，保母癌症發病，鐘渝賀有時間就陪在對方身旁；喪禮過後，莫名眼淚無法停住，不只睡不著，身體也感到相當疲累，「從此之後，這個世界上少了一個愛我的人」，她變得沒有安全感，無法展現自己。

人群恐懼症的內向者

鐘渝賀大學時就開始擔任演員、模特兒等表演工作，因為情同母親的保母驟逝，讓她的世界崩毀，加上工作壓力大，開始透過大吃來填補壓力缺口，明明已經吃很多了，腦袋還是不斷告訴自己要繼續吃，心裡滿滿的空虛必須靠著食物來滿足。

飲食不節制的後果就是身材嚴重走鐘，鐘渝賀參加試鏡、角色量身型的時候，被造型師嫌棄太胖，她難過得躲在家中不敢出門，出現人群恐懼症，畏懼和周遭的人接觸，想忍住大吃慾望卻換來不斷哭泣，只好繼續靠著把食量撐大，慰藉自己。

「如果保母還活著，一定不希望我活成這個樣子！」鐘渝賀決定把想念保母的心情轉移到專心運動、讓食量拉回正常值，也鼓起勇氣參加表演班，認識新朋友，加入健身房，透過重訓、打拳擊調適壓力，。

因為心中有太多憂鬱希望被解開，鐘渝賀用自虐極端的方式來運動，只要一天不重訓心裡不舒服，疫情期間無法上健身房的日子，就用跳繩取代，她會強迫自己一直跳繩不能停止，每一次都要練續跳200下，就算把跳繩跳到身上鞭到很多痕跡，她也依然持續不間斷，只有筋疲力竭後，才可以不再想難過的事。

「我很喜歡可以拉著朋友一起撐過去的感覺」鐘渝賀帶著好朋友參加戶外肌力訓練，逐步找回變強大的力量。她努力考取教練證照，得到滿滿成就感，人生終於脫離黑與白，轉向五彩繽紛。

耐心等待時間來突破

走過至親離世的憂鬱傷痛，鐘渝賀如今是整理收納師、也是表演工作者，她透過運動舒壓，幫助心靈得到休息機會，也分享自身的改變，幫助身邊憂鬱症的朋友，讓對方勾起想要改變的慾望。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，只要做了就會有所改變，不管是運動也好，或是整理收納也好，重點是要有想改變的慾望。「原來，我們只是需要時間不斷突破，只要你夠想改變，你就會想到解決辦法。」願意堅持下去，就會看到改變。

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