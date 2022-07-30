有片｜坐月子也要動起來！四個基礎運動解決漏尿煩惱，維持好身形
孕婦產後總漏尿？產後該做什麼運動維持身材？今天讓「Stay Fit with Mi」的Michelle以自身媽媽經驗，教你從基礎訓練深沉核心和骨盆底肌發力做起，躺在床上就能輕鬆跟練，解決孕婦困擾！
Michelle表示在產後坐月子期間還是要動一動，讓身體較好恢復到從前的狀態，在往後要訓練有氧和肌力時，都能更好上手。今天教大家的深沉核心和骨盆底肌發力訓練，都是非常緩和的運動，在懷孕期間做也很適合。
首先在運動開始前，可以先做腹式呼吸+胸式呼吸，要有意識地去控制核心和骨盆底肌。第一個動作，躺下來後，將雙手放置身體兩側，雙腳併攏往內收，江核心和骨盆底肌收緊，把臀部向上抬，再慢慢放下，一組10下，一次可2~3組。
Michelle也提醒動作都要依自身身體狀況做調整，產後運動不要過急，以免傷身。詳細其他內容與動作都在影片中，快點開看看吧！
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