有片｜飲食控制自煮好單調？一週減肥菜單，簡單快速又美味！

你也常常覺得外食總是又貴又不健康，想要自己煮卻又沒有想法，總是吃一樣的東西嗎？今天「美姚Mirandayao」要和大家分享一週減肥菜單，一週七天都安排好，每天換著吃不重複！

這次分享的一週減肥菜單中主餐不會只有單調的雞胸肉，而是包含了虱目魚、牛排、鮭魚等優質的蛋白質來源，配菜也有別於常見的健身餐盒中總是只有水煮青菜，而是有各種變化的配菜，而且做法都相當簡單，適合料理新手。

這麼多道料理中，其中花椰菜蝦仁豆腐蒸蛋更是適合懶人，只須備好料一起下鍋蒸就能完成的料理，不僅健康美味還很方便有飽足感，甚至連配色都兼顧了，快點開影片了解怎麼做吧！

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