聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜弓箭步蹲看似簡單卻容易做錯！快來看看常見4大錯誤！
弓箭步蹲是一個常見的動作，學校體育課、居家徒手和健身房搭配壺鈴啞鈴都很常看到，但這個看似簡單「Jay Wang 」要和我們說明弓箭步蹲常見的四大錯誤，並分享如何正確操作弓箭步蹲，以及減少膝蓋與腰椎疼痛的錯誤動作發生。
首先Jay提到單腳訓練對於增進速度與平衡以及預防受傷是不可或缺的，骨盆穩定肌群的的動作在單腳站立與雙腳站立中是不同的，挑戰踝關節穩定度與本體感覺會迫使臀中肌、內收肌群與腰方肌扮演穩定肌群，而弓箭步蹲是進階動作，需要有更好的動作控制能力。
了解了弓箭步蹲的基本原理及使用到的肌群，能更好地完成弓箭步蹲，你是不是也很想知道是否一直以來都做錯了弓箭步蹲呢？快點開影片讓Jay教我們如何正確操作弓箭步蹲，膝蓋不再疼痛！
想了解更多關於弓箭步蹲的操作方法？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，了解常見錯誤，弓箭步蹲好簡單！
延伸閱讀
訓練爆發力不只跳躍運動！4個爆發式伏地挺身教你肌力轉換爆發力！
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言