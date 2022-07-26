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有片｜弓箭步蹲看似簡單卻容易做錯！快來看看常見4大錯誤！

聯合新聞網／ 江孟軒
正確操作弓箭步蹲，才不易受傷。圖/canva
正確操作弓箭步蹲，才不易受傷。圖/canva

弓箭步蹲是一個常見的動作，學校體育課、居家徒手和健身房搭配壺鈴啞鈴都很常看到，但這個看似簡單「Jay Wang 」要和我們說明弓箭步蹲常見的四大錯誤，並分享如何正確操作弓箭步蹲，以及減少膝蓋與腰椎疼痛的錯誤動作發生。

首先Jay提到單腳訓練對於增進速度與平衡以及預防受傷是不可或缺的，骨盆穩定肌群的的動作在單腳站立與雙腳站立中是不同的，挑戰踝關節穩定度與本體感覺會迫使臀中肌、內收肌群與腰方肌扮演穩定肌群，而弓箭步蹲是進階動作，需要有更好的動作控制能力。

了解了弓箭步蹲的基本原理及使用到的肌群，能更好地完成弓箭步蹲，你是不是也很想知道是否一直以來都做錯了弓箭步蹲呢？快點開影片讓Jay教我們如何正確操作弓箭步蹲，膝蓋不再疼痛！

想了解更多關於弓箭步蹲的操作方法？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，了解常見錯誤，弓箭步蹲好簡單！

原始影片

Jay Wang YT

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