有片｜常常覺得腰椎僵硬、大腿僵直嗎？物理治療師教你3招舒緩緊繃！
現今生活步調快速，造成許多人肌肉緊繃，長時間下來會導致肌肉僵硬，若在腰部已經緊繃的狀態下，又提重物則可能會造成椎間盤突出，此時許多人會選擇伸展緩解，但過度的伸展卻會造成不好的影響，今天「生生優動」的陳宗威物理治療師就要來教大家，只要三招在家就能正確舒緩緊繃！
今天陳宗威物理治療師主要教大家的伸展運動包含後大腿、腰椎還有臀部，首先是關於後大腿的伸展，後大腿其實在日常生活中非常常使用到，從坐到站、行走和上下樓等都會使用到，想要走起來更輕鬆，其實是和肌肉柔軟度息息相關的喔！而此項伸展運動會使用到一條較長的毛巾，準備好就可以開始一起伸展啦！
如果你也長期被肌肉緊繃、僵硬所困擾，那就趕快準備好毛巾，點開影片跟著陳宗威物理治療師一起在家伸展，舒緩緊繃的肌肉，解放你的腰椎和大腿吧！
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