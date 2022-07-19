快訊

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

美前防長訪台建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少1年

「花滑王子」羽生結弦宣布從選手退役 北京冬奧就是告別秀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜居家運動好多種！試試這個八分鐘運動，臀腿、核心和手臂一次收錄！

聯合新聞網／ 江孟軒
每天使用零碎時間的解決久坐、水腫困擾。圖/canva
每天使用零碎時間的解決久坐、水腫困擾。圖/canva

運動不難，難就難再維持運動習慣，對於沒有運動習慣的人來說，無法養成往往在於跟著影片做太難，時間又太久，也因此「草魚禾ＳＵ」要和我們推廣這個八分鐘運動，每天使用零碎時間的八分鐘就能做運動，且一次包含了臀、腿、核心和手臂，解決了一般上班族常見的久坐、下半身水腫等問題。

SU自疫情開始就每天在Instagram上直播八分鐘運動，有許多人會跟著一起訓練，每天八分鐘看似不多，但對於沒有運動習慣的人卻能達到很好的效果，今天這組八分鐘運動所涵蓋的範圍有臀腿、核心以及手臂，適用於沒有運動習慣和剛開始運動的人，切記不要勉強自己，反而會造成反效果不想運動喔！

今天這組動作包含肘撐平板的變化、側肘撐、仰躺捲腹等動作，看似簡單且時間短短的，做完卻會有意想不到的收穫，快點開影片跟著SU一起居家每日八分鐘！

想了解更多關於居家運動的菜單嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，每日堅持八分鐘，養成運動習慣好輕鬆！

原始影片

蘇蘇YT

蘇蘇IG

延伸閱讀

不出門也可以瘦全身？10分鐘高效率燃脂訓練

小腹怎麼都減不掉？醫師幫你正確消滅小腹、找回平坦！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜居家運動好多種！試試這個八分鐘運動，臀腿、核心和手臂一次收錄！

運動不難，難就難再維持運動習慣，對於沒有運動習慣的人來說，無法養成往往在於跟著影片做太難，時間又太久，也因此「草魚禾ＳＵ」要和我們推廣這個八分鐘運動，每天使用零碎時間的八分鐘就能做運動，且一次包含了臀、腿、核心和手臂，解決了一般上班族常見的久坐、下半身水腫等問題。

有片｜當下酒菜也適合！美味健康低卡的豆腐海帶芽和風沙拉

減肥期間輕食沙拉是許多人的首選，因為沙拉的主食材不外乎蔬果，是抗癌、抗老化、控制體重的好夥伴，但除了顏色鮮艷的蔬果，千萬也別忘了補充蛋白質。日本型男主廚MASA就要教大家做一道不用開火、可以快速完成、漂亮好吃又很營養的豆腐海帶芽和風沙拉，等不及快點開影片跟著做！

女大生宿舍前被恐怖情人爆打 身旁人檢討她「你是不是做錯什麼？」

一輩子一次的初戀，該是甜中帶酸令人難忘的，對Poca來說，卻只是滿滿的夢靨和傷痕。大二遭遇恐怖情人、被跟蹤騷擾爆打，身旁人卻檢討是她的問題，讓Poca喪失對人性的信心。 走過人生黑暗，Poca如

有片｜夏日清爽減肥美食！山藥秋葵涼豆腐&蕎麥麵

夏日來襲，熱到沒胃口了嗎？懷念日本居酒屋了嗎？今天讓YT「MASAの料理ABC」的日本廚師Masa教你用山藥和秋葵做出好吃的豆腐小菜和蕎麥麵料理，讓你夏日吃的不只清爽還能減肥！

久坐身體痠又痛？物理治療師曾嬿蓁教你六招改善

曾經遇過病人問我，是不是不要固定姿勢太久，就不會肩頸痠痛或是腰痠背痛？ 但是許多症狀的發生，通常是很多原因造成的，除了姿勢的因素之外，還有環境因素、心理因素，或是工作強度與工作時間。 大部

為什麼上班越久越不舒服？物理治療師曾嬿蓁教你辨別身體警訊！

隨著科技的日新月異，滿多人的工作需要長時間用電腦。曾經遇到一個個案工作需要長時間盯著電腦螢幕，一天坐在電腦桌的時間8-10個小時。這個個案主要是覺得肩頸不舒服，在2週內落枕的感覺出現了第二次，覺得不大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。