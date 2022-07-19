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有片｜居家運動好多種！試試這個八分鐘運動，臀腿、核心和手臂一次收錄！
運動不難，難就難再維持運動習慣，對於沒有運動習慣的人來說，無法養成往往在於跟著影片做太難，時間又太久，也因此「草魚禾ＳＵ」要和我們推廣這個八分鐘運動，每天使用零碎時間的八分鐘就能做運動，且一次包含了臀、腿、核心和手臂，解決了一般上班族常見的久坐、下半身水腫等問題。
SU自疫情開始就每天在Instagram上直播八分鐘運動，有許多人會跟著一起訓練，每天八分鐘看似不多，但對於沒有運動習慣的人卻能達到很好的效果，今天這組八分鐘運動所涵蓋的範圍有臀腿、核心以及手臂，適用於沒有運動習慣和剛開始運動的人，切記不要勉強自己，反而會造成反效果不想運動喔！
今天這組動作包含肘撐平板的變化、側肘撐、仰躺捲腹等動作，看似簡單且時間短短的，做完卻會有意想不到的收穫，快點開影片跟著SU一起居家每日八分鐘！
想了解更多關於居家運動的菜單嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，每日堅持八分鐘，養成運動習慣好輕鬆！
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