女大生宿舍前被恐怖情人爆打 身旁人檢討她「你是不是做錯什麼？」

一輩子一次的初戀，該是甜中帶酸令人難忘的，對Poca來說，卻只是滿滿的夢靨和傷痕。大二遭遇恐怖情人、被跟蹤騷擾爆打，身旁人卻檢討是她的問題，讓Poca喪失對人性的信心。

走過人生黑暗，Poca如今挑戰旅行40個國家、80座以上的百岳，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段讓身心靈變強大的勇敢歷程。

被害者成了被檢討的對象

Poca念大學時結識了初戀男友，相處後發現不適合想分手，對方不斷試圖挽回，除了每天到學校宿舍堵人，還跟蹤Poca到捷運站，在站內拉拉扯扯，有次差點把Poca推進捷運月台軌道，幸好在捷運列車進站前站穩腳步，才沒發生意外。

有一次，Poca在宿舍被對方堵到，Poca想逃跑，卻在人來人往的大門口，被對方狠打一巴掌，整個人被打飛摔在地上，當時她覺得無助難堪，但身旁觀看的同學卻沒有人任何一個人敢救她，只是默默看著一切發生。

因為男方平常形象良好，周遭同學、室友都都覺得這只是男女的感情糾紛，不想介入，甚至懷疑「他怎麼可能這樣做？你是不是做錯了什麼？」明明使用暴力的人才是有問題的人，Poca卻成了被檢討的對象。

後來，Poca到大學學輔中心接受諮商，雙方家長介入調解，但對方只是不斷合理化自己的作為，甚至抹黑Poca「被這樣對待是你活該」早年家暴法、跟騷法不被重視，Poca只能躲在角落裡自我懷疑，連報警的勇氣都不敢，喪失對人性的信任。

創傷症候群如影相隨

初戀的挫折與陰影，讓 Poca很長一段時間每天以淚洗面，承受巨大的創傷後壓力症候群。她每天日子過得渾渾噩噩，不解用心投入的感情，怎麼會得到報應和這樣的對待？

那個時期，受傷難過的Poca開始愛上游泳，因為游泳的時候可以偷哭，不會被任何人發現，可以冷靜不需要跟別人互動。每天中午她就到學校游泳池游泳，運動完、哭完釋放壓力後，下午就直接去上課，一整天都可以維持健康開心的狀態。

生活還是要繼續下去，Poca接下來開始嘗試路跑、旅行、登山，她不願意再讓自己輕易被傷害，想讓自己變強大。她花了10年，自助旅行造訪過40多個國家、完登台灣百岳80多座，每一次行程完成後，最美好的感受是「佩服自己」的感覺，自己又成長了！

因為初戀的陰霾，讓Poca很長一段時間，無法接受感情，不少缺乏同理心的男性，無法理解當時的痛楚，只會說「你不要去想就沒事了！」開始運動後，她也認識很多男生，發現大部分男生是不可怕的，很多山友更會熱情分享、互相幫助。

Poca表示，和老公交往時，老公聽完她的故事，溫柔疼惜的對她說「對不起，沒有早點遇到你，早點遇到你就好了，你就不會遇到這件事了」讓她過往的創傷終於被釋放了，也逐漸對人性改觀，發現其實大部分的人，都是很善良很溫柔的。

在2022年，Poca多了一個全新的身份，她成為了一位母親。這個嶄新的身份，讓她深刻體會到愛的力量有多強大，賜予人生無限可能。生了女兒更有使命感，雖然無法改善大環境的不友善，但身為人母絕對會想辦法保護她。

自信無畏的愛著

曾經愛過、卻被傷害，到重新相信愛、願意付出愛，Poca表示，每個人都是一般人，我們都已經很努力了，我們應該都要學會，如何放過自己、喜歡自己，不用跟任何人比，就算有人要拿你跟別人比，也要永遠記得：你就是你，值得被愛被欣賞被擁抱，你是全世界獨一無二、美麗堅毅的。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人︰

每個人在人生中，一定會經歷很多很努力付出，但不見得得到收穫的事，但如果沒有勇氣，就只能在原地打轉。不自由的愛是人生的必修學分，而真正的愛是自由的。祝所有經歷自由與不自由的人們，仍要自信、勇敢、無所畏懼地愛著。

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