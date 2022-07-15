她考上音樂系 父親女友：你應該休學，別浪費你爸的錢

學音樂的道路，需要長期的金錢和心力投入，王之妤是父母離異、家中經濟狀況不好的灰姑娘，刻苦環境下努力學習音樂，卻遭父親女友要求「為什麼要浪費你爸的錢？你應該休學去工作。」她不向命運低頭，透過運動強健心理，在音樂領域開闖出一片天。

王之妤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己從身心靈都瘦弱的女孩，蛻變成強大女人的追夢歷程。

千金群裡的灰姑娘

王之妤就讀國小的時候，父親問她要不要學長笛？沒想到意外被發現有天分，從此踏入音樂領域，主修長笛，但因為家中環境不佳，加上父母很早就離異，讓她的學習之路、成長歷程，比起其他音樂人更為坎坷。

國中的時候，她被以為是好朋友的人霸凌，表面上大家都是好朋友，但王之妤卻總是被使喚或被利用，讓她每天上學都覺得充滿黑暗。⋯

高中就讀音樂班，班上大多是從小練習音樂的同學，家中經濟環境優渥，但音樂舞台上，從來就只看結果，不會看你背後付出多少努力，她雖然努力練習想跟上進度，但高中第一堂樂團課要分部，指揮請大家各自吹一個音階，王之妤被指定到的音階剛好是她不熟練的，吹得亂七八糟，下課後就哭了。

為了趕快跟上大家，爭取到更好的表演位置，即便家中經濟吃緊，她應該要半工半讀，但為了跟上進度，她只能拚練習音樂，也無力抽出多餘時間工讀賺錢，全靠學貸支撐就學期間的花費，認真考上新竹教育大學音樂系後，同時兼好幾份工養活自己。

即便如此，當時父親的女友仍然常常對王之妤提出情緒勒索，背著父親私下找她提出休學要求，「不要再讀書，浪費你爸的錢」快點賺錢養家。

王之妤擔心父親難過，選擇默默隱忍，告訴自己要默默做得更好，後來她很認真練琴念書，都考第一名，拿到獎學金減免，父親女友就不再偷偷來找她了。

運動紓壓保持演出高水準

音樂領域裡，檯面上光鮮亮麗，演出時其實充滿互相競爭，必須有強健的身心靈狀態，才能挺過一切挑戰。王之妤會開始運動，是因為身體狀況不好，從小都是過瘦，團體裡身高最矮的，動不動就會貧血暈倒，國中時還因此被取難聽綽號。

高中時主修管樂器，但因為身形過瘦，心肺要好才可以吹管樂，她開始每天跑操場10圈訓練肺活量，又因脊椎側彎每天拉筋，身高才抽高。王之妤每天早上到下午5點上課，練琴到9點多，再去跑操場，跑完住校再去晚點名，才回宿舍洗澡，讀書到凌晨2點才就寢。

大學開始接觸健身，作為半工半讀壓力的抒發，健身後食慾增加體重上升，體態更健康勻稱了。王之妤笑說，開始有運動習慣後，沒運動反而會覺得哪裡怪怪的，畢業後也陸續挑戰不同類型的活動和比賽，包括瑜伽、體操、爬山、潛水等，也會偶爾冥想靜坐，從內到外平衡自己身心靈健康。

順逆都是常態 放寬心做喜歡的事

如今的王之妤，是一位備受學生愛戴的音樂老師。她慢熟、很愛哭，是位相當感性、很水分的女子，但也像水一樣，又柔軟又堅強，把情緒抒發完後就能做出更好的決定。

王之妤表示，大學畢業後，想做想體驗的事情很多，加上從學生時期就有每天學點東西的習慣，現在會6種語言、6種樂器，還有各項運動，這些都是一開始做的時候沒什麼感覺，後來回頭發現「已經會好多東西了！」更開心有自信 ，現在也還是保持開放心持續體驗中。

回想過往艱辛的成長歷程，王之妤認為，遇到挫折困難，都不用太勉強自己，想難過就難過，想哭就哭，哭完還是好好做該做的事，好好做事情，自然慢慢越來越好。等到有一天再回頭去看，就好像一切都還好了，而且其實也是比上不足比下有餘，好像都還能過得去。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，一切順逆本來就是常態，就放心做自己喜歡的事，雖然那件事可能不符合社會期待，或現實告訴你不可能成功，但我們總能從每次挫折累積經驗值，某天突然間，你可能就在以前沒想過會到達的位置了，就算沒有也沒關係，至少都是自己喜歡的事 ，開心健康的身體最重要了。

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