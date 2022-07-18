有片｜當下酒菜也適合！美味健康低卡的豆腐海帶芽和風沙拉
減肥期間輕食沙拉是許多人的首選，因為沙拉的主食材不外乎蔬果，是抗癌、抗老化、控制體重的好夥伴，但除了顏色鮮艷的蔬果，千萬也別忘了補充蛋白質。日本型男主廚MASA就要教大家做一道不用開火、可以快速完成、漂亮好吃又很營養的豆腐海帶芽和風沙拉，等不及快點開影片跟著做！
豆腐是食物中很好的蛋白質來源，這道沙拉料理可以使用嫩豆腐或板豆腐，將豆腐包在紗布或紙巾裏稍微放一下吸收多餘水份。而生菜的部份除了影片中的水菜，MASA老師建議也可以使用萵苣或蘿蔓菜或幾種不同的生菜混合。
沙拉最重要的靈魂就是醬汁，這道料理最搭的就是和風沙拉醬，調製方法很簡單，主要材料有洋蔥泥、蘋果泥、味淋、醬油、白醋、橄欖油、白芝麻等。由於這道醬汁好吃又百搭，可以一次做多些放在冰箱冷藏。
影片中，MASA老師還教大家一招便利的磨泥技巧，將鋁箔紙貼在磨泥板上，這樣磨泥板不會卡住食材，比較容易清潔，用水沖一下就好了。這道豆腐海帶芽和風沙拉非常清爽美味，不僅適合在減肥時當正餐，也很適合當下酒菜喔！
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