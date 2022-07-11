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有片｜基礎徒手訓練已得心應手？進階臀腿爆汗徒手訓練快來挑戰！

聯合新聞網／ 江孟軒
臀腿爆汗徒手訓練，讓你無需器材也能在家訓練！圖/canva
臀腿爆汗徒手訓練，讓你無需器材也能在家訓練！圖/canva

在這個健身意識抬頭的時代，許多人開始健身，但因為疫情、工作、天候或時間等原因，很多人會選擇在家進行徒手肌力訓練，當訓練到一個段落時，可能常見的徒手訓練已經滿足不了現況，今天「Candice Sweat Life」要和大家分享一些針對臀腿的進階徒手訓練，讓你無需器材也能在家爆汗訓練！

Candice今天要和我們分享的動作主要是針對臀腿，只需一套適合運動的服裝和一張瑜珈墊，就能在家進行這次的訓練，這次訓練的動作難度較高，建議已有運動習慣的人再嘗試，若是覺得難度過高也會有替代動作可以進行。

這次Candice介紹的動作包含滑雪式側蹲、左/右側蹲＋屈膝禮蹲、屈膝跳蹲、硬舉＋弓箭步左和右，這樣一組約6分鐘完成，卻可以達到很好的效果，快跟著影片練起來，挑戰自己可以做幾組吧！

想了解更多關於徒手居家訓練的動作？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，進階徒手跟著練，一起爆汗動起來！

原始影片

Candice YT

Candice FB

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