快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

有片｜舉重選手的增肌減脂5大撇步報你知！健康減掉體重不回彈

聯合新聞網／ 江孟軒
減重5撇步。圖/canva
減重5撇步。圖/canva

又到了布料變少的季節，想要美美的穿衣服，體重卻還沒減下來嗎？今天就讓身為舉重選手的「Jay Wang」告訴大家5大撇步，讓他在比賽前一個月減掉4公斤，還能不影響比賽表現！

Jay Wang的增肌減脂重點基本上都是從飲食以及改變生活型態為主，首先最重要的就是創造熱量缺口，無論是低碳高蛋白飲食、間歇性斷食或是生銅飲食，都要熱量攝取小於熱量消耗才有用！

影片中還提到另外4大重點分別是蛋白質的攝取和持續的高強度訓練、微量營養素的攝取、睡眠的重要以及靈活且彈性飲食，想要減重的各位，詳細內容都在影片中，快點開看看吧！

想了解更多關於如何健康減重的知識嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起擁有好身材！

原始影片

Jay Wang YT

延伸閱讀

減重總是卡關復胖嗎？快來看看你有沒有踩到「地雷」

快速瘦身必看！健身達人教你快速減脂不復胖

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜舉重選手的增肌減脂5大撇步報你知！健康減掉體重不回彈

又到了布料變少的季節，想要美美的穿衣服，體重卻還沒減下來嗎？今天就讓身為舉重選手的「Jay Wang」告訴大家5大撇步，讓他在比賽前一個月減掉4公斤，還能不影響比賽表現！

差一年就畢業突然覺醒：這不是我要的人生！ 她重考大學、成台大最美研究生

從小到大，張舒萍一直都不太清楚自己想要什麼？照著父母安排念了護專，卻在專四即將畢業時毅然休學重考大學，終於走回人生想要的道路上，更考上台大第一學府台灣大學攻讀碩士，登山、旅遊、盡情展現自我。 張

有片｜新冠染疫後這樣飲食調養！營養師教你四大重點加速復原

根據衛福部總計，全國染疫人數已近四百萬例，並且持續增加中，防疫已成全民每日必備功課。其實確診不可怕，擔心的是後續的身體修復及後遺症的影響，這方面，黃君聖Sunny營養師認為確診後的飲食調理相當重要，因為吃對了才能真正加速復原。

有片｜背腳胸臀四部位，女生健身必做入門攻略

健身不是肌肉男的專利。無論是為了健康、身材、減重、樂趣等等不同的運動因素，男生和女生由於先天身體結構不同，健身的目標及訓練的策略自然也會跟著不同。對於想要藉著健身來改變自己的女生，首要著重的入門訓練部位有哪些呢？

有片｜基礎徒手訓練已得心應手？進階臀腿爆汗徒手訓練快來挑戰！

在這個健身意識抬頭的時代，許多人開始健身，但因為疫情、工作、天候或時間等原因，很多人會選擇在家進行徒手肌力訓練，當訓練到一個段落時，可能常見的徒手訓練已經滿足不了現況，今天「Candice Sweat Life」要和大家分享一些針對臀腿的進階徒手訓練，讓你無需器材也能在家爆汗訓練！

有片｜不出門在家做運動，徒手就能做的核心＋腿部訓練

做運動一定要上健身房嗎？可是疫情期間需戴口罩上健身房，運動起來又不舒服，加上天氣炎熱實在也不想出門.....？沒關係，那就點開影片，跟著Housport運動社群的教練，示範11個適合新手的居家運動，讓你不出門，在家也能訓練身體、擁有健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。