有片｜舉重選手的增肌減脂5大撇步報你知！健康減掉體重不回彈
又到了布料變少的季節，想要美美的穿衣服，體重卻還沒減下來嗎？今天就讓身為舉重選手的「Jay Wang」告訴大家5大撇步，讓他在比賽前一個月減掉4公斤，還能不影響比賽表現！
Jay Wang的增肌減脂重點基本上都是從飲食以及改變生活型態為主，首先最重要的就是創造熱量缺口，無論是低碳高蛋白飲食、間歇性斷食或是生銅飲食，都要熱量攝取小於熱量消耗才有用！
影片中還提到另外4大重點分別是蛋白質的攝取和持續的高強度訓練、微量營養素的攝取、睡眠的重要以及靈活且彈性飲食，想要減重的各位，詳細內容都在影片中，快點開看看吧！
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