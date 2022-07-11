疫情旅行社倒光她卻逆勢開三家店 許采原：永遠不要覺得自己做不到

疫情造成大批旅行社倒閉，但34歲的許采原和丈夫卻逆勢開創三家店，勇敢堅強養育聽損女兒，更透過重訓、三鐵等運動保持正能量活力，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何透過動挑戰，帶領人生勇往直前的歷程。

在山上長大的孩子

許采原是從小在山上長大的小孩，國小班上只有6個人，上一年級和下一年級都只有兩個人，畢業領的獎品獎狀需用車才載的回家；小時候以為每個人都會爬樹爬岩壁，也以為每個人都會跳石頭過溪。

國中之後到市區念書，很不適應都會生活，學校需要住宿和大家生活在一起，隔周休六日才能回家。

當時班上同學幾乎都是台商之子，家境優渥，父母卻只是在山上開雜貨店的殷實商人常遇到欺負自已的同學，嘲笑「你們家很窮」，連媽媽假日接她回家，也會被取笑開的車子不夠好。

大學到台北念書，畢業時對未來完全沒有想法，當時旅遊業熱潮正旺，釋出大批職缺，許采原試著投履歷應徵業務，完全沒想過未來會以此為業。沒想到進旅行社工作後，因為對這個產業完全陌生，許采原發現跟想像完全不同，業績很差飽受挫折。

她下班回家每天暴哭，又和交往十年的男友分隔兩地談遠距離戀情，男友不解「你不開心，為何不離職？」但許采原堅持不離職「我想知道為什麼別人做得好？不想被別人看不起！」兩人無法理解彼此生活，漸行漸遠。

運動是成長動能

因為不願被主管責備，不想被別人認為自己是草莓族輕率離職，許采原每天瘋狂加班、想解決辦法，摸索這個行業在做什麼，不久業績果然跳躍式成長，但不同的壓力接踵而來，她也必須擔任領隊帶團出遊，工作壓力爆棚。

為了舒緩工作壓力，許采原靠運動和爬山排解心情，因為從小住山上，長期走路、爬山、打籃球，身體鍛鍊得很好。

有一次心情很差，她陪朋友去參加萬金石路跑，結果自己也下去跑，竟然莫名其妙跑完14公里，看到終點線時滿是驚喜「我怎麼可以做到？」看著其他21k、42k的人陸續跑回來，心中充滿無數感動，決定「我要當那個完賽的人！」

之後，許采原開始接觸更多的跑步、游泳、騎腳踏車、爬山，更透過重訓 、tabata ，接續完成了三鐵等各式挑戰，不但肺活量變更好，體態、心情也變好，生活更是整個改變，工作狀態更上軌道。

2019年，31歲的許采原和丈夫一起離開原本服務的旅行社，回到丈夫苗栗老家開「何時旅遊」旅行社，當時想法很簡單，就是避開台北的旅行社競爭和高額租金，先透過親朋好友介紹，提供大公司養成的豐富知識，地方好評不斷，透過一個一個介紹，之後生意越來越好。

從原本大大的辦公室只有許采原和丈夫兩個人，瘋狂接案輪流帶團，漸漸的成員開始慢慢增加至五位、八位，接著開後龍分公司、台北辦公室，而在2022年仍然有疫情的摧殘之下，「和時旅遊」公司慢慢茁壯長大，台北分公司正式開幕了。

聽損女兒是珍貴禮物

許采原也迎來生命最大的挑戰「成為母親」。

她的孕期飽受折磨，孕吐不斷，更伴隨著無時無刻從胃湧上來的胃酸泡泡，參雜了嘴巴大量分泌唾液，她必須隨時吐泡泡口水，常常一個杯子沒多久就裝滿，杯子不離身，逐漸不喜歡出門，不喜歡和人說話，生活困擾讓人崩潰。

好不容易產下女兒，卻發現孩子兩耳極重度聽損，「寶寶如果因爲這樣不會講話怎麼辦？長大了會不會因爲這樣感到自卑？如果因爲戴助聽器、電子耳上學被霸凌怎麼辦？為什麼還這麼小就要經歷這些？」媽媽有太多的心疼、擔憂和不捨。

但夫妻轉念一想，「如果這個世界上一定會有聽損兒、早產兒，那為什麼就不能是我們的孩子？我們可以給她滿滿的愛，現在我們也有這樣的經濟能力讓她開刀，如果今天她生在別的家庭，可能不像我們一樣。只要我們擁有彼此，就都不害怕了，關關難過關關過。」

許采原表示，上天給了她這份最珍貴的禮物-女兒的出生，讓她成爲一位媽媽，她和別的寶寶不一樣，這個「不一樣」也是夫妻生命歷程的老師，女兒教她重新學習愛和重新定義愛，這條路上肯定辛苦，但孩子的笑容讓她知道一切都值得。

願意嘗試就可以做到

許采原表示，女兒現在8個月大，最近旅行社台北分公司開幕，她想想自己從一位熱愛冒險的女孩，變成工作狂，然後瞬間又變成母愛噴發的媽媽，現在的樣子肯定是以前的她從來沒想過的，原來生命的跌宕起伏講的就是如此，讓人咀嚼回味無窮。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，永遠不要覺得自己做不到，只要踏出第一步，會發現原來自己也可以是那個很棒的女孩。很多時候，我們做很多事情都會覺得我從來沒做過，別人可以完成好厲害，但其實我只要願意嘗試，我也可以做到啊！只要願意下功夫，你一定可以看到成果！

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