有片｜新冠染疫後這樣飲食調養！營養師教你四大重點加速復原

健身不是肌肉男的專利。無論是為了健康、身材、減重、樂趣等等不同的運動因素，男生和女生由於先天身體結構不同，健身的目標及訓練的策略自然也會跟著不同。對於想要藉著健身來改變自己的女生，首要著重的入門訓練部位有哪些呢？

2022-07-12 11:18