有片｜新冠染疫後這樣飲食調養！營養師教你四大重點加速復原
根據衛福部總計，全國染疫人數已近四百萬例，並且持續增加中，防疫已成全民每日必備功課。其實確診不可怕，擔心的是後續的身體修復及後遺症的影響，這方面，黃君聖Sunny營養師認為確診後的飲食調理相當重要，因為吃對了才能真正加速復原。
關於疫後飲食該怎麼吃？黃君聖Sunny營養師建議實行「地中海飲食」法。主食以全穀雜糧類為來源，避開精緻澱粉，強化身體的恢復力。攝取優質蛋白質，因為充足的蛋白質能夠有效幫助提升免疫力。大量攝取各色各樣的蔬菜，增加維生素B群，幫助三大營養素的代謝、轉換，而不同的植化素含有很好的抗氧化作用。補充適量的水果，尤其富含維生素Ｃ如芭樂、奇異果、木瓜等，也能提升免疫力。
此外，還要補充維生素A、D、鋅、Omega3，這幾種營養素非常重要，如維生素A對黏膜組織很重要，維生素D可以縮短恢復的時間，鋅則針對免疫力大有幫助，Omega3的油脂可以抗發炎。
黃君聖Sunny營養師在影片中強調，如同手術後的營養補給，疫後也需要特別注意營養的調理，才能快速康復及減少後遺症。想了解更多關於新冠確診的訊息分享？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。疫後吃對讓你快速恢復健康！
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