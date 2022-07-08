別被天使臉孔騙了！雖然怕得要死 但一堆人還是搶著跟她當朋友！

有著稚嫩甜美臉孔的容筱希，常被人誤以為是傻白甜系女孩，但其實她可是跆拳道黑帶三段格鬥美少女，每次在社群媒體分享帥氣跆拳迴旋踢影片，引來大批粉絲驚呼「踢我踢我！」、「會保護人的女生最有魅力了！」、「拜託保護我」

容筱希是跆拳道教練、也擁有網美、DJ、模特兒和明星多重身分，更是精明的創業女老闆，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享格鬥女孩的養成故事。

身高是自卑來源

容筱希小時候也跟一般女孩一樣，玩洋娃娃、學芭蕾舞，有一次經過跆拳道館，發現小朋友穿道服超帥，主動跟媽媽說自己想學，一開始母親還懷疑「你怎麼可能去？」嘲笑女兒3分鐘熱度，不會喜歡的，沒想到跆拳道卻意外改變容筱希的人生！

容筱希當時跟姊姊一起去練習，姊姊也是選手，是校園風雲人物，常拿獎牌回家，她的目標就是要跟姐姐一樣厲害。國小時期小朋友都還沒發育，但容筱希就已經身高大別人一號，讓她相當自卑，但自卑感的來源卻反倒成為練跆拳的優勢。

跆拳道的踢、下壓、旋踢等都需要身高優勢，容筱希176公分的身高讓她伸展這些動作相對簡單，比賽場合中拿獎不斷。

訓練到吐和昏倒都不放棄

當選手是沒有休假的，當時的教練告訴容筱希，休息一天就要用兩天的力氣，才補得回休息那天的體力。除了每天要早起晨操，下課後還要回道館練習，寒暑假更要跟學長姐一起去山訓海訓，更多時候是常常被操到體能極限吐了出來。

容筱希有貧血，常常在訓練完後，教練訓話的過程中昏倒過去。但高強度的訓練，也造就了運動員堅強的意志力

教練常鼓勵大家「如果告訴自己我不行了，我就真的不行了！如果告訴自己我還可以，就真的還可以繼續下去！」訓練常常是體能和意志力在拉扯，最終都是靠著意志力撐過去的。

至於訓練的項目有哪些？包括每天晨操2公里熱身，有時候是400公尺衝刺1分半內跑回來，跑不回來就再跑一次，直到時間內回來；又或者是在ＰＵ跑道上前滾翻好幾圈，公主抱體重差不多的隊員跑好幾圈。

山訓時，不僅僅是從下往上跑，跑的路途上為了訓練肺活量，會團體大聲呼喊隊呼，也藉此激勵體能較差的隊員跟上團隊，最後在接近終點處，找個最陡峭的山波做衝刺好幾趟！

海訓時，除了跑步永遠看不到終點的盡頭在哪之外，容筱希要在細軟的沙灘上跳馬背，因為沙子會因為身體重量而陷下去，選手們必須要花費更大力氣才能跳過下一個人的馬背！

在專項訓練中，除了無氧踢擊外，因為容筱希腳的力道較一般女生大，也害怕女生受傷，因此訓練對象永遠都是男生。男生因為先天上的優勢，她必須花費更大的力氣和體能，才能維持一樣的水平。

也因為這樣，她進步的速度很快，「別人踢到我一腳，我絕對要還他3 腳，越挫越勇的個性，也是這時候磨鍊出來的！」她笑說，體育這條路很苦，但很值得，學到了許多課本學不到的團隊合作、互助精神、堅持到底、永不放棄的精神。

骨折斷送選手之路

然而，容筱希人生中最大挫折，在高中時報到，她因為腰椎骨折，斷送了選手之路。

容筱希從小學二年級就開始練跆拳，一路上因為身高優勢，時常拿獎、體育之路也算順遂，但在國中時腰部時常感到痠痛，為了籌備比賽，她沒有放棄任何一次練習的機會，每天下課到醫院做復健，熱敷、電療、拉腰樣樣來。

一直到了高中某天睡醒腰部劇痛，完全動不了，去醫院才知道腰部骨折，當時她連彎腰要穿襪子都無法動彈，經過一段時間的治療醫生告訴她，如果持續高強度的運動訓練，腰傷不可能會好，就算每天做復健也一樣，嚴重可以會影響到以後生育能力。

「當時的我聽到猶如晴天霹靂，一個我從小就熱愛的運動，堅持了這麼多年，難道就要這樣放棄了嗎？」經過幾番思考，容筱希選擇了離開了選手這條路，但她不願意放棄跆拳這個項目，便開始教學，把所熱愛的專長教授給下一代！

開啟人生新方向

容筱希過去是體保生，靠體育成績升學，在離開選手這條路的同時，她也轉學了。但轉學之路並不是很順遂，她的人生頓時失去目標和方向，過去所有的時間都在訓練跆拳，突然抽離了這個項目，過了一段行屍走肉般的日子。

後來她決定轉念，既然上天幫你關了一扇門，就會幫你開了一扇窗，與其自怨自艾不如換個角度想，都轉學了就入則之則安之吧，也因此接觸到了演藝圈，成功斜槓DJ、模特兒、跆拳教練、女老闆等多個人生新方向，也成立「格鬥少女RIVA」粉專和更多人分享跆拳道。

容筱希笑說，自己是標準的工作狂，當選手時練出來的自律，幫助她在出社會後意志力、耐力比別人強很多；運動選手一直打比賽，也幫助她願意挑戰轉換不同產業領域、喜歡擁抱未知，「很多人喜歡躲在舒適圈，但挫折和傷害可以讓我檢視自己，學習怎麼解決面對它。」

挫折和失敗都是成長的養分

容筱希很感謝過去的自己有這樣的人生經驗，造就自己越挫越勇的個性，讓她在那些年能冒險的一定不會選擇安逸，能奔跑的一定不會選擇停下，現在斜槓身份這麼多，其實追求的，就是在各個領域中所帶給自己的成就感，而這份成就感相信大家也可以體會的到。

透過「有肌勵」，容筱希想鼓勵更多人，

在人生的道路上，常常會遭受到打擊、遇到挫折，沮喪、難過是一定會有的，但轉個念，你的人生會很不一樣，挫折和失敗的經驗都是成長的養分！只要相信自己，努力向前衝，往更多方面去發展，人生格局自然會被放大！

我們不必去羨慕別人的人生，或是抱怨老天不公平，因為人生是自己創造的，世界上沒有百分百如意的事，當你選擇咬牙堅持，強大的信念會支撐你，成為你喜歡的自己，最終獲得美滿的未來。

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