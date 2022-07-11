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有片｜不出門在家做運動，徒手就能做的核心＋腿部訓練

聯合新聞網／ 有肌勵
炎炎夏日不出門也能在家做運動。圖片/canva
炎炎夏日不出門也能在家做運動。圖片/canva

做運動一定要上健身房嗎？可是疫情期間需戴口罩上健身房，運動起來又不舒服，加上天氣炎熱實在也不想出門.....？沒關係，那就點開影片，跟著Housport運動社群的教練，示範11個適合新手的居家運動，讓你不出門，在家也能訓練身體、擁有健康。

Housport運動社群的教練，針對新手及在家運動的特性，安排了11個核心訓練＋腿部訓練，分為三個階段循序漸進，包括熱身、主要訓練、核心訓練，不需使用任何運動器材，徒手就能做，而且每個動作的執行時間只有二十秒，對於新手來說剛剛好，不會感到吃力。

而運動項目也很多元，包括超人式、胸椎旋轉、橋式、深蹲抬膝、高位平板撑以及青蛙跳等等，長時間維持執行這11個訓練項目，不僅能夠擁有漂亮的腹肌、健康的身體，還能夠改善腰痠背痛的毛病、達到減脂減重的效果。

想了解更多關於居家健身減脂運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。隨時想做就做，在家也能享有健身運動的樂趣。

原始影片

Housport運動社群網站

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