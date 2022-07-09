有片｜用燕麥代替飯！兩道低GI高蛋白燕麥粥
燕麥片還在泡牛奶或豆漿？減肥好夥伴的燕麥也能變出新化樣喔！今天讓YouTuber「美姚 MirandaYao」教你2道超豐盛的高蛋白鹹食燕麥粥，只要在食材多加變化，就能營養又健康！
燕麥裡富含膳食纖維、鐵，鋅，硒和鎂多種營養素，功效不僅僅是減肥，還能有效降低血壓、血糖以及膽固醇。但是，要注意燕麥本身的熱量並不低，還是要適量食用，才不會有反效果！
影片中的兩道高蛋白燕麥粥，分別是牛肉干貝滑蛋燕麥粥和鮪魚蝦仁滑蛋燕麥粥，牛肉干貝滑蛋燕麥粥要準備的食材有燕麥、牛肉、干貝、雞蛋、蔥花以及三色蔬菜豆，作法很簡單，只要先將干貝和牛肉先分別煎熟，再將其他食材倒入燕麥粥裡煮熟即可，詳細作法都在影片中，快點開看看吧！
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美姚 MirandaYao Instagram：yao______6.8
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