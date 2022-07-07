聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜上班坐到腰痠又背痛！物理治療師三招在家做，改善腰痛不是夢
許多上班族一坐就是一天，也很難確保坐姿都是正確的，這樣的情況下造成很多人長期都有腰痠背痛的困擾，今天「生生優動」的林家億物理治療師就要教我們三個動作，在家就能改善腰痠背痛。
今天林家億物理治療師所教我們的動作屬於伸展動作，讓我們在家可以放鬆關節，舒緩腰椎的不適，首先要伸展的是髂腰肌，此動作的要領是一腳先往前伸，呈現弓箭步，後面的腳慢慢下滑，膝蓋不適的人可以在下面墊一個毛巾或是於瑜伽墊上做動作，吸氣時放鬆吐氣時髖部往前推，重複三次即可換邊，切記做此動作時腰部不要往前彎，以免受傷。
第一個動作是有關放鬆髖部，另外還有兩個動作分別是伸展腰部和臀部後側，想讓腰背不再疼痛，趕快點開影片，看林家億物理治療師教我們舒緩不適，在家就能舒緩腰椎，讓上班不再坐不住！
想了解更多關於解決腰痠背痛的知識嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，跟著影片認真做，改善腰痛不是夢！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言