有片｜上班坐到腰痠又背痛！物理治療師三招在家做，改善腰痛不是夢

許多上班族一坐就是一天，也很難確保坐姿都是正確的，這樣的情況下造成很多人長期都有腰痠背痛的困擾，今天「生生優動」的林家億物理治療師就要教我們三個動作，在家就能改善腰痠背痛。

今天林家億物理治療師所教我們的動作屬於伸展動作，讓我們在家可以放鬆關節，舒緩腰椎的不適，首先要伸展的是髂腰肌，此動作的要領是一腳先往前伸，呈現弓箭步，後面的腳慢慢下滑，膝蓋不適的人可以在下面墊一個毛巾或是於瑜伽墊上做動作，吸氣時放鬆吐氣時髖部往前推，重複三次即可換邊，切記做此動作時腰部不要往前彎，以免受傷。

第一個動作是有關放鬆髖部，另外還有兩個動作分別是伸展腰部和臀部後側，想讓腰背不再疼痛，趕快點開影片，看林家億物理治療師教我們舒緩不適，在家就能舒緩腰椎，讓上班不再坐不住！

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原始影片

生生優動YT

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