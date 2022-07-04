家中欠債、遭霸凌欺負 啦啦隊員闕鈺軒：可以難過，但不要忘記我們有多棒！

運動場上，總是熱情四射的「髮香第一排」啦啦隊員是鎂光燈焦點，但台下的啦啦隊員真實生活又是怎樣的呢？新北國王啦啦隊員闕鈺軒，是DJ、動物溝通師、花藝師，但光鮮亮麗的現在，背後藏著幼年躲債、遭霸凌欺負的坎坷經歷。

闕鈺軒接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走過自卑過往，奮發向前的勵志人生。

要變強以後照顧媽媽

闕鈺軒小時候家裡欠債 ，有電話打來都不敢接，按門鈴也不能開，擔心債主會找上門來，所以不管是生日願望還是家裡拜拜，每一天、每一年，她的願望都是希望家裡的債有一天能還完。

被迫早熟的人生，讓她從國小就寫了一張願望清單，列下25歲以前希望可以達成的目標。

為了不給家裡負擔，闕鈺軒一路都考學費最便宜的公立舞蹈班。也因為如此，小時候幾乎每天天才剛亮，就要跑操場練體能，學生時期她非常討厭運動跟重訓，也很害怕變壯。

因為思想較同年孩子成熟，又不知道如何表達自我，讓她國小一路都被排擠；國中時，她鼓起勇氣做自己，個性變得倔強，意外引起許多同學跟隨，卻變成師長眼中的頭痛人物。

高中的時候，曾經因為只是因為比較愛漂亮，會打理自己的外在，但也沒化妝，闕鈺軒的媽媽就被體操教練叫到學校，當著她的面羞辱媽媽「裙子穿那麼短，你怎麼教的？當媽媽的把女兒教成這樣，以後女兒只能當檳榔西施。」

闕鈺軒表示，這件事一直影響她很深到直到長大，她總是很自責自己還小又沒能力反抗，就算轉學了也只會讓媽媽難受，所以當時決定忍耐下來，下定決心想變強大，以後可以照顧媽媽。

舞台上釋放能量

闕鈺軒就讀台北市立體育學院動態藝術學系時，就開始教課、出國考證照、進修，也開始接觸商演活動跟進入表演圈。一開始的時候，也曾遇到過黑暗面，有前輩把她叫到小房間，說自己有權可以封殺她等等的下馬威，或是出國時被一群前輩孤立，但因為闕鈺軒個性很強，所以也不敢讓任何人知道這些事，只敢自己躲起來偷哭。

後來，她開始接觸身心靈療癒課程，也因為愛動物而吃素了7年，發現吃素後更容易心想事成，精神也變很好，讓她體會到「真正的健康快樂，必須是身心靈一起才能達成的。」

過去，闕鈺軒怕水，現在愛上潛水、滑雪；為了讓身心靈更平衡，闕鈺軒也開始愛上了健身，當時她因為運動量太大，導致頸椎滑脫、椎間盤突出，希望透過鍛練肌力，保護關節，卻意外成為健身狂，就算疫情不能出門去健身房，她也在家天天徒手運動連續40天。

過去她對美的價值觀就是瘦還要再瘦，現在覺得要健康有線條的體態，跟健康的心態才是美，「而且很神奇的是，有任何不開心的事，只要運動流汗完心情都會瞬間好轉，運動真的是讓人開心的最佳良藥。」

運動對她來說，不再是被逼的，也不用找盡各種方法躲，而是開心的良藥，讓她可以更有自信更美，內心跟體態都變更好。

不只是啦啦隊員更是斜槓女老闆

如今的闕鈺軒，不僅僅是啦啦隊員，更因為堅持在表演領域投入，也成立投影人表演公司，和國內各大品牌都曾合作過，不論是設計表演到編排舞蹈，設計腳本到演出，國內商演及國外演出，藝文活動都有都游刃有餘。

過去，闕鈺軒常常羨慕為何身邊朋友都可以一路順遂，遇到善良的人？但她現在感激之前遇到的一切， 才會有現在強大的自己，無論是能力，抗壓或是毅力都變得蠻好的，遇到再多的挫折也能再站起來。

以前她只是想用成績證明，可以超越所有欺負過她的人，現在她更注重內心的富足，表演對她來說是一件再快樂刺激不過的事，可以一直挑戰更高更難的，可以不停的學習跟進步。表演的當下， 觀眾的目光，在舞台釋放的能量，就是最大的舒壓。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，沒有什麼事是過不去的，人生本來就是有高有低，有時候在低處會忘記我們是這麼的棒，但人生不會永遠在低處，要記得我們曾經做過的一切，在高處時也不能自滿。

相信做的每一件事 都是為了迎接更好的自己，與其看失去的部分，不如看得到的，老天一定是想要教會我們什麼。

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