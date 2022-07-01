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父親病危拉近全家關係 她學會：擁有健康才是快樂人生

聯合新聞網／ 張念慈
潘佳諭透過健身練就完美體態，找回健康自信。圖片由潘佳諭授權「有肌勵」刊登
潘佳諭透過健身練就完美體態，找回健康自信。圖片由潘佳諭授權「有肌勵」刊登

百貨公司的櫃姐，看來總是光鮮亮麗，但背後藏著久站身體不適、高額業績壓力，身心靈都處於緊繃狀態。父親病危拉近了全家人的關係，也讓櫃姐潘佳諭體會「擁有健康才是快樂人生」透過健身練就完美體態，找回健康自信。

潘佳諭接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段找自己的過程。

父親病危拉近全家關係

櫃姐工作壓力大，尤其周年慶期間更是累到翻，只要業績未達成就會承受巨大壓力，更會自我懷疑陷入沮喪。為了吸引客人上門，潘佳諭常常需要主動聯繫舊客人回來購買，但大多客戶不喜歡被電訪，被拒絕時雖然很無助，但也只能硬著頭皮繼續打電話，學習如何與顧客溝通。

有時候，也會遇到許多奧客，例如有貪小便宜的客戶會把百貨專櫃當作補妝台，不斷來免費化妝，但補完妝卻完全不消費就默默消失，之後又不斷循環出現免費化妝、消失不見的場景；或是要贈品要的很誇張，潘佳瑜都只能以客為尊，微笑以對。

長期身體、心理壓力交加，潘佳諭選擇暫離職場休息，原本計劃不久後返回職場，卻遇到父親生病陷入病危、母親和其他兄弟姊妹都還需要上班，身為長女她不捨父親忍受病痛，身旁又沒有家人陪伴，決定延遲返回職場的計畫，專心照顧父親。

陪伴重病的父親，讓潘佳諭心力交瘁，半個月內就從50公斤瘦到43公斤。過去，潘佳諭的家人感情較不緊密，父親面臨生死關頭，讓大家體悟家人的重要，家庭成員更願意心靈溝通、分享，父親也在滿滿的關愛上，逐漸恢復健康。

自學練就好體態

櫃姐工時長，穿高跟鞋久站造成身體負擔大，加上沒有運動，讓潘佳諭成為自泡芙人，小腹很大、屁股也垂垂的。會接觸運動，是她是在FB上看到國外女生的肌肉線條非常健美，讓她驚艷不已，她從在家做居家運動開始，後來想要有更好的體態，才去健身房慢慢訓練。

健身過程中，潘佳諭都是透過YT和IG觀看自學，健身一年半以來，身體比較不容易疲倦和腰痠，「現在看到自己的體態變得結實、有曲線一點，屁股也圓潤、翹臀一點，就覺得自己努力堅持的運動，沒有白費啦！」

她也認識了許多可以一起爬山的朋友，有空就造訪山林，在大自然裡得到壓力的舒緩。

想辦法讓自己開心

潘佳諭表示，很多身旁的女性朋友總是為了別人而活，不論是婚姻或家庭，都只是想辦法要去滿足對方，卻忘了自己真實的內心渴望，最後卻只得到婚姻失和、另一半外遇、公婆關係差的下場。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，女生要多愛自己，人要快樂才會年輕，我們可以做的，就是想辦法讓自己開心。就像運動一樣，雖然短時間內看不到效果，但做任何事情都努力再堅持一點點，不要輕易放棄，選擇享受當下的狀況，適應環境，就能樂觀看待每一天。

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YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

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