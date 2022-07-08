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有片｜吃素可以減肥嗎？挑戰50天吃素減重，改善糖尿病、痛風不復發

聯合新聞網／ 有肌勵
如何吃素能減重兼具健康？ 圖／canva
如何吃素能減重兼具健康？ 圖／canva

近年來由於環保、健康、動物權利等等原因而由葷轉素的人不少，更多人為了瘦身而改吃素（蔬食），雖然現在有許多研究證實吃素可以減重，但面對市面上那麼多的素食品，到底應該要怎麼吃才能真正達到減肥效果又兼具健康？原則重點該注意哪些？

追求美味素食、打破你對傳統素食觀念的夠維根Go Vegan主持人小樹和白龍，

特別訪問了由台灣素食營養學會和輔仁大學一起合辦的蔬食減重班學員，經由學員親身實證，幫助大家建立正確的素食飲食觀念，讓更多人了解素食對健康的好處。快點開影片看看！

台灣素食營養學會是由一群對素食有興趣的專業醫療人員所組成的非營利組織， 參與減重班的學員原本都是葷食者，他們在不用計算熱量，又可以吃得飽的條件下挑戰吃素50天的課程。在不太運動的狀態下，原本被醫生宣告要終生打胰島素的學員，受試結果不僅減重6、7公斤，還降低了糖尿病的血色素，連膽固醇都恢復標準值；另一個學員則從105公斤減到98公斤，原本有痛風不敢吃很喜歡的豆類的他，上了這個課後打破迷思，了解豆製品對痛風其實沒有絕對關係，他的痛風不僅沒有復發，還得到改善。

素（蔬)食者的營養主要來自蔬菜、水果、全穀類，還有需要一些蛋白質。影片中輔大營養學系的老師補充，研究發現植物性蛋白比動物性蛋白更能夠預防很多慢性病，降低死亡率。想了解更多關於健康營養的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，蔬食吃起來，瘦身又健康！

原始影片

夠維根Go Vegan FB

夠維根Go Vegan IG

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