想得到愛卻被父痛毆近失明 她努力和過去、自己和解

「都是你的錯，是你不值得被愛！」身為全職家庭主婦，Lilian被丈夫嫌棄對家裡沒有貢獻，離婚後娘家不諒解，父親更暴打她近乎失明。多次自殘、追尋自我價值，和自己和解後，她才發現「原來我比想像中的還要棒！」

鋼管舞、健身教練Lilian接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走出抑鬱人生，重新相信自己的艱辛路程。

婚姻殺死了靈魂

Lilian的丈夫在大陸工作，她婚後辭去工作，在台灣一個人全心照顧兩個孩子。她一人在台灣帶孩子、餵母奶，每天只能睡兩個小時，卻被丈夫看不起「錢都是我在賺，你對家裡沒有貢獻！」甚至不允許她買自己想吃的食物。

體型總是過瘦的她，試圖透過慢跑、重訓找回健康，更考上教練證照，卻沒有人為她歡呼，丈夫只質疑「你去健身房是為了找男人，為什麼不好好待在家裡就好？」

Lilian夢想潛水、想爬百岳，婚姻卻逐漸殺死了她的靈魂。離婚時，婆家、娘家都不諒解她，認為是她不懂得忍耐，不夠知福惜福。雖然失婚了，但Lilian不後悔，因為她終於活在有靈魂的狀態。

疫情期間創業創高峰

離婚後Lilian成為全職健身教練，2019年是她事業的第一個分水嶺，離開了賴以為家的工作室，過去學生都是來自公司的資源，從來沒有過自己招生的經驗，曾經連續近4個月幾乎沒有課上，也不知道如何做客戶開發，每天壓力大到很想哭。

最後她給自己一年時間，如果創業失敗，就回去當員工。非常意外的，Lilan比誰都成功，2020年新冠肺炎，她不僅沒受疫情影響，當年甚至是她收入最高的一年，「我教課、訓練、賺錢、出門渡假，我以為這樣很棒。」

2020年底，嚴重的角膜潰瘍逼迫Lilan停止，因為長期長時間配戴超時的隱形眼鏡上課，而且休息不夠，醫生警告要是再繼續下去，她會失明。Lilan想起，當初會離開工作室，也是因為曾經下班開車，卻睏到差點撞上安全島才決定離開，為什麼又讓自己陷入這樣的窘境呢？

她以為，只需要休息幾個月一切就會好轉，卻趕不上疫情的變化，三級警戒的開始，讓所有健身教練都無法工作。雖然有了時間做自己的進修，最現實的問題卻依然存在：沒有收入。

就這樣掙扎著來到年底，影響Lilan最嚴重的事情發生了。

她與父親發生了劇烈的衝突，而長期有躁鬱症的父親直接把Lilan痛毆到送醫院，Lilan的左眼角膜再度破裂、水晶體水腫，右手腕嚴重錯位。從此以後，她晚上不太能開車，因為左眼的視力越來越模糊。

Lilan一直希望得到愛，被父親暴打近乎失明後，卻只加深空虛。她以為傷的是身體，卻發現不僅僅是身體，心靈也嚴重受創。她開始發現自己會莫名奇妙的恐慌，開始對男友不在產生巨大的焦慮感，Lilan不想待在家，卻也不想去上課。

教課的時間，她再也無心知道學生到底日常生活還有什麼？她只想結束一切躲回自己的空間，然而真的回到家，又開始反覆的恐懼與焦慮，成為一個惡性循環。

很早就有輕微憂鬱症與焦慮症，而長期需要回診跟服藥的Lilan，第一次病識感如此遲鈍，11月發生的事情，她卻拖到年底才正視這個問題。嚴格說起來，是被迫正視這個問題。由於男友長期承受Lilan的情緒氾濫，開始也跟著喘不過氣，於是他提出希望可以離開。

「如果說，我原本破碎的心理哪怕還有可以運作的一分一秒，那也恐怕都是因為這個男人還願意在身後撐著我，然而我忘了，他其實不一定強壯到能夠任由我去情緒攻擊他。」所以，Lilan崩潰了。

今年1月開始，Lilan反覆吞藥、送醫，再吞藥、再送醫，每天晚上哭到天亮再吃藥回去睡，全部工作停擺，想著以後沒有父母、也沒有伴侶，原來一個人的孤獨那樣的可怕。

3月的一天，她到臺北市立聯合醫院松德院區求助，但醫生說因為疫情，專門給憂鬱症患者的病房關閉，她只能等待，或是跟重大精神疾病患者共住，但醫生不建議。Lilan不知道自己該怎麼辦？連最後一絲希望都沒有了。

內在終於發出聲音求救

「接下來的事情我只能說，可能是我自己的內在終於發出聲音求救，也可能只是單純的一個念頭。」由於心理諮商無法即時預約，Lilan因此隨意的打去找一個之前認識的心理能量治療的老師。

緩慢而痛苦的聊著，滿滿的抽絲剝繭，就像把雖然結痂，但依然長著膿瘡的傷口掀開一樣。

Lilan發現，也許她從來只是為了跟前夫證明自己不是沒有產值的存在，也許她只是為了跟父母證明，自己不是沒用的女兒，也許因為這些，所以決定當教練，想要變美、要變強壯。

然而，在自我尋找的過程中，慢慢發現這些證明，都是因為她真的很容易否定自己，「我的自卑讓所有的事情都變得不幸福，包括我自己。總是覺得自己很可憐，很不容易。」但試問啊，世上又有什麼事跟人很容易的呢？

就這麼一步一步，Lilan選擇跟自己和解，每天看見自己的優點，看見自己的成長，不再是為了誰。慢慢地，好像就沒那麼多脾氣、沒那麼多情緒、沒那麼多稜角。

跟自己和解

3月底，情緒收拾的差不多，Lilan考取國際鋼管老師的師資證照，考照過程不不論術科、學科、試教全部都是全英文，考上後她才發現「我其實真的有點棒，到底為什麼之前，要這麼容易否定自己呢？」

她也和前男友和解，發現過往的一切挫敗、不幸，其實有一部分都來自自己的決定，除非「我自己想被推動」才能讓人生向前走。如今的她，選擇平靜的用自己想過的方式去行走，不再是為了誰「為了自已的快樂而活，現在才是我真正想過的人生、想要做的事。」

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人：

不要去想別人希望自己做什麼，重點是我們的心理，無論你的人生中發生過什麼事，每天都要記得跟自己說「我很棒！」跟自己和解，永遠不要去聽別人覺得你是什麼，而是知道自己什麼樣的人，相信自己在哪裡，到哪裡都沒關係，才能得到真正的自由。

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