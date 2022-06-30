有片｜駝背OUT！一面牆打造完美體態

常常久坐姿勢不良，有駝背、膝蓋痠痛問題嗎？今天讓YT頻道「草魚禾S U」的蘇蘇教你只需要一面牆，一個動作就能打造完美體態，讓你不管是追劇，還是滑手機都能輕鬆動起來！

蘇蘇表示，靠牆靜蹲有4個重點，分別是腳與肩同寬、背平貼牆壁、下蹲時雙腳彎曲90度以及核心與內側肌保持工作狀態。動作每次停40-60秒，每天做3組，能有效練習到大腿肌以及股四頭肌。

影片中還有教大家3個進階版靠牆靜蹲，加上手部和腿部的變化，讓練習到的部位更多，詳細動作內容都在影片中，快點開看看吧！

想了解更多關於矯正體態的運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起不駝背！

原始影片

蘇蘇YT

蘇蘇IG

延伸閱讀

視覺效果年輕10歲！15分鐘背部運動，讓你每天抬頭挺胸！

肩頸酸痛？簡單4招即有效改善駝背