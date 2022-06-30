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有片｜駝背OUT！一面牆打造完美體態
常常久坐姿勢不良，有駝背、膝蓋痠痛問題嗎？今天讓YT頻道「草魚禾S U」的蘇蘇教你只需要一面牆，一個動作就能打造完美體態，讓你不管是追劇，還是滑手機都能輕鬆動起來！
蘇蘇表示，靠牆靜蹲有4個重點，分別是腳與肩同寬、背平貼牆壁、下蹲時雙腳彎曲90度以及核心與內側肌保持工作狀態。動作每次停40-60秒，每天做3組，能有效練習到大腿肌以及股四頭肌。
影片中還有教大家3個進階版靠牆靜蹲，加上手部和腿部的變化，讓練習到的部位更多，詳細動作內容都在影片中，快點開看看吧！
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