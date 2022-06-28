快訊

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜這個豆製品是熱量炸彈？小心還沒補充蛋白質先長胖！

聯合新聞網／ 江孟軒
豆製品百百種，該如何挑選才不會出錯？圖/canva
豆製品百百種，該如何挑選才不會出錯？圖/canva

大家都知道豆製品擁有豐富的蛋白質，但你知道一不小心吃錯品項反而會熱量爆表嗎？市面上的豆製品百百種究竟該怎麼挑選呢？讓營養師「高敏敏」1分鐘中教你選對豆製品，輕鬆補鈣、補蛋白質還不長胖！

高敏敏說到，豆製品的熱量冠軍就是百頁豆腐了，吃起來滑滑的很順口，在滷味小菜中很常見，但它實際上加了許多油和澱粉，一條市售的百頁豆腐就可能超過360大卡，直逼一碗米飯的熱量！

在意熱量的人可以選擇豆花、豆漿和豆腐；補充蛋白質可以選豆皮和豆干；補充鈣質則可以選豆干、板豆腐以及凍豆腐做食用。詳細豆製品製作方式以及熱量都在影片中，快點開看看吧！

想了解更多關於健康飲食的秘訣嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起吃出健康好身材！

原始影片

營養師高敏敏YT

營養師高敏敏FB

延伸閱讀

餐餐水煮、吃油會胖？營養師：選對5種油讓你健康瘦！

熱量冠軍竟然是它！十大明星手搖飲熱量排名

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜這個豆製品是熱量炸彈？小心還沒補充蛋白質先長胖！

大家都知道豆製品擁有豐富的蛋白質，但你知道一不小心吃錯品項反而會熱量爆表嗎？市面上的豆製品百百種究竟該怎麼挑選呢？讓營養師「高敏敏」1分鐘中教你選對豆製品，輕鬆補鈣、補蛋白質還不長胖！

怎麼溝通才能說到心坎裡？張忘形：首先，放下當聰明人的想法

對很多人來說，每天都在溝通，溝通怎麼會是難事呢？但你知道，你以為的溝通，有時候其實根本是說服和談判嗎？表達溝通培訓師張忘形分享，希望「溝通能夠說到對方心坎裡」，透過掌握三個步驟，就能讓溝通成為人與人美

管不住的野女孩 成田徑場最美小姐姐

從小，李陳盈如就是讓父母頭疼的孩子，體力旺盛趴趴走、到處搗亂惹得街坊鄰居都來投訴，為了管管這位「野女孩」，父母讓他開始接觸體育，沒想到李陳盈如在運動場上展現才能，甚至多次代表台灣拿下獎牌，也成為田徑場

有片｜板機指讓手無法正常活動？物理治療師教你3招緩解不適

你也是重度3c使用者嗎？手指過度使用總是卡卡的？那麼你很有可能已經得了「手指屈指肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，也就是平常聽到的「板機指」。今天就讓YouTube「肌治生活 | 物理治療師」來教你如何檢測以及解決板機指問題。

大學念一年休學、父親放管式教育 打造19歲健身房女老闆

時間回到4年前，如果當時有人對18歲的黃香菱說「以後你會創業當老闆，而且收入還不錯！」她大概會覺得自己遇到瘋子。4年後，夢想成真了，大學念一年就休學、曾經41公斤還嫌自己胖的女孩，成為健身房女老闆，夢

有片｜小疹子又紅又癢！濕疹、汗皰疹纏身嗎？簡單六招還你美麗好皮膚！

皮膚總是在換季和天氣變化時出現一些小紅疹，不僅不美觀還會癢得不得了，潮濕悶熱的天氣更是會容易出現，有濕疹問題的人就會知道，濕疹的狀況時好時壞，急性期會有紅、癢、水泡等問題，若不小心抓破水泡還會產生流湯、糜爛的問題，這時濕疹就轉變為慢性期，此時的皮膚角質層被反覆傷害，皮膚反而變乾、變厚、脱屑和龜裂的症狀，今天「77老大」就要帶給我們簡單幾招，讓濕疹徹底離開你的生命！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。