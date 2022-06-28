有片｜這個豆製品是熱量炸彈？小心還沒補充蛋白質先長胖！

大家都知道豆製品擁有豐富的蛋白質，但你知道一不小心吃錯品項反而會熱量爆表嗎？市面上的豆製品百百種究竟該怎麼挑選呢？讓營養師「高敏敏」1分鐘中教你選對豆製品，輕鬆補鈣、補蛋白質還不長胖！

高敏敏說到，豆製品的熱量冠軍就是百頁豆腐了，吃起來滑滑的很順口，在滷味小菜中很常見，但它實際上加了許多油和澱粉，一條市售的百頁豆腐就可能超過360大卡，直逼一碗米飯的熱量！

在意熱量的人可以選擇豆花、豆漿和豆腐；補充蛋白質可以選豆皮和豆干；補充鈣質則可以選豆干、板豆腐以及凍豆腐做食用。詳細豆製品製作方式以及熱量都在影片中，快點開看看吧！

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原始影片

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