怎麼溝通才能說到心坎裡？張忘形：首先，放下當聰明人的想法

對很多人來說，每天都在溝通，溝通怎麼會是難事呢？但你知道，你以為的溝通，有時候其實根本是說服和談判嗎？表達溝通培訓師張忘形分享，希望「溝通能夠說到對方心坎裡」，透過掌握三個步驟，就能讓溝通成為人與人美好的連結。

全台最大女性健身社群「有肌勵」節目「有肌勵療心室」，過去邀請許多女性分享健身、如何克服挫折迎向燦爛未來的生命故事，廣受好評，新單元「溝通無難事」，最新一集邀請臉書有20萬粉絲追蹤的表達溝通培訓師張忘形，分享「怎麼溝通才能說到心坎裡」。

了解溝通的本質

張忘形表示，溝通不是「老師教，你就會」，就算你聽了許多次演講，老師告訴你溝通可以怎麼說，但遇到事情時還是很難反應。

他在輔導學員的過程中，最常看到現代人的錯誤和盲點，就是大家不知道自己在幹嘛？以為只要說話就是在溝通，但其實說服、談判和溝通都是不同的事。我們必須要明白知道，自己現在是在做什麼？例如我在跟老闆爭取事情，這是說服；如果我手上有資源要老闆接受，這是談判。

不同情境應該有不同對應方式，如果今天想執行一個專案卻被老闆拒絕，我希望能夠說服老闆，我就應該想辦法讓老闆接受，說服的前面是溝通，例如詢問老闆不做的原因是什麼？是考慮收益還是風險？知道原因後，才能進行說服。

那什麼是談判呢？談判指的是，你有什麼條件，會讓別人繼續想跟你合作下去？例如現在各行各業都很缺工，突然有員工提離職，身為老闆就要提出誘因讓員工願意留下來。

表達溝通培訓師張忘形強調，把心思留在愛自己的人身上。張念慈/攝影

職場溝通：放下當聰明人的想法

「溝通」前必須先去理解對方，但如果只停留在理解，不見得會有結果。運用在職場環境上，通常會同時面臨到溝通、說服和談判三種環境。

很多人喜歡說「等一下我們來聊聊好嗎？我們來溝通好嗎？」事實上，每次聽到這句話都會讓人超緊張，因為這句話背後的「溝通」代表別人要你做一件事，我們卻沒有還嘴的餘地。「我要說，你只能閉嘴。」我們以為我們在溝通，其實我們在說服和談判。

該怎麼跟同事溝通比較好？張忘形建議，不要用太武斷的方法，過去剛出社會，看到同事的做法跟自己不同，他會直接說「這樣不行啊！你怎麼沒有這樣做？」結果反而引來雙方劍拔弩張的氣氛。

張忘形指出，溝通就是「放下當聰明人」的觀點，去問對方為什麼想這樣做？你有沒有想過什麼問題？「我不太確定，你可以想一想」展現從頭到尾我都是支持對方的態度，雙方交流會更自在。

溝通三地雷：應該、又、你為什麼不

張忘形建議，在職場上應該避免用三個詞彙：

第一個是「應該」，用應該來叫對方做什麼事，這給人強迫的感受，如果是被迫行事，當事人感受一定不會好。

第二個是「又、每次」，你又來了、你每次都這樣，這樣說話會營造「你不好、我好。」的階級感，讓對方覺得很蠢、自尊受傷。

第三個是「你為什麼不」，這同樣是「我好、你不好」的聰明人遊戲，會有我很聰明，所以你要聽我的的上對下指導感受。

如果這些話都不能說，我們到底該怎麼進行職場溝通？

張忘形示範，如果是長官對部屬，可以說「你上次說的滿好的，我有個想法想聽聽你的意見」，把對方的存在感變大，讓對方有機會可以講話，而不是上對下的主導角色。

表達溝通培訓師張忘形表示，溝通有三大地雷用語不要踩。張念慈/攝影

溝通三步驟：事實、感覺、期待

溝通是讓對方多講一些話，讓對方多說一些。伴侶關係也是一樣，不要說我們來聊聊，而是說我們來討論一下，例如跟對方說「我有個想法，想聽聽你的意見」「我有個新的想法，想跟你討論一下。」

過去的溝通出問題，是因為我們總想扮演聰明人「因為你不好，所以襯托出我很好」；真正有智慧的人，是「我們能不能一起變得更好。」

以兩性關係為例，溝通是為了以維繫關係為前提，如果希望減少控制欲的不舒服感，可以遵循三個步驟：

第一，先說出某件事怎麼了，例如我剛剛好像看到碗還沒有洗。

第二，這件事給我的感覺，例如我滿擔心家裡會有小蟑螂跑出來。

第三，我希望你怎麼做，例如我希望下次可以吃完飯就洗碗。

如果還是無法改善，可以建立規則；溝通是雙向的，必須雙方都想這樣做，如果對方不願意。可以用談判的。例如你被我看到碗沒有洗，要罰50元。但整個過程可以用遊戲的方式「耶！謝謝你讓我賺50元」而不是「你又不洗碗了。」

表達溝通培訓師張忘形，分享「怎麼溝通才能說到心坎裡」。張念慈/攝影

溝通三關鍵：存在感、意義感、價值感

在親子溝通議題上，常會有很多爸媽問張忘形怎麼跟小朋友溝通？張忘形建議掌握三關鍵：

第一，存在感：站在小孩的立場，其實孩子要的是父母給予自己關注的時間，要的是存在感，例如小孩問我畫的怎麼樣，父母稱讚鼓勵他的作品，請他再繼續畫下去，還可以爭取自己的工作時間。

第二，意義感：讓親子對話的時間是有意義的，例如小孩指著狗說這是貓，父母不用直接否定，而是去問孩子為什麼呢？孩子可能會說因為牠有四隻腳，去討論彼此的想法，讓對方覺得自己說的話是有意義的。

第三，價值感：孩子說喜歡做一件事，爸媽不要直接否定說這沒用啊！試著去理解孩子做了什麼選擇？而不是告訴他什麼選擇是對的。問孩子問題的時候，不要先問「為什麼？」例如孩子交男朋友，不要問為什麼交男朋友，而是問是什麼原因讓你選擇他？引導孩子去思考。

如果這三關鍵應用在職場上，可以去問對方你怎麼會這樣做？考慮點是什麼？這樣做出來好像會如何，你覺得呢？我有個方式你覺得可以嗎？我不確定這樣好不好，你可以想一下。我只是給你一個方向概念，但我沒有給你答案。

當你能認知，我們的溝通不一定要是朝我的方向前進時，雙方的彈性就變大了。

順勢溝通三步驟 溝通說到心坎裡

希望避免衝突產生，把話說到心坎裡，張忘形建議可以多用「順勢溝通」提問的方式，順著對方的話，讓溝通可以更順暢，順勢溝通三個步驟為：

第一，先接受：無論你接不接受，只要說「喔~」先讓自己不要講話，。

第二，探詢：例如「我很好奇耶」對方就可以多說一點，先聽對方怎麼說。

第三，回饋：例如「剛剛聽你講完後，我有一個想法…」從對方立基點找到自己想要說的話，不是你有什麼點可以讓我攻擊你，而是你有什麼點，我可以接受。

部屬對老闆也是這樣，例如老闆你講得好好喔，老闆我很好奇，我們做這個決策是因為什麼？剛剛聽你講完後，我想到了一個內容，可能不太成熟，你願意聽我說說看嗎？我們討論看看。

透過這樣的說話方式，可以保留雙方溝通彈性，我只是在嘗試，沒有誰贏誰失敗，只有回饋。

最後，他也建議，溝通的本心就是一直保持在好的狀態，把專注力留在可控制的事，把時間留給所愛的人。不是每次溝通都會有好的結果，不要把時間花在不用溝通的人身上，把時間留給所愛的人，能量會越來越好。

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