大學念一年休學、父親放管式教育 打造19歲健身房女老闆

時間回到4年前，如果當時有人對18歲的黃香菱說「以後你會創業當老闆，而且收入還不錯！」她大概會覺得自己遇到瘋子。4年後，夢想成真了，大學念一年就休學、曾經41公斤還嫌自己胖的女孩，成為健身房女老闆，夢想，正在起飛。

黃香菱接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己體態蛻變、活出想要人生道路的過程。

沒有未來的孩子

黃香菱從小對讀書沒有太多興趣，不知道未來可以做些什麼？高中就讀建教班，到超商邊工作邊賺錢，大學也是就讀產學專班，但讀了一年就開始懷疑「我到底有什麼興趣、喜歡什麼？未來會不會就這樣完蛋？」讓小女生滿是焦慮。

黃香菱身高只有145公分，雖然身邊的人總稱讚矮矮很可愛，但其實矮個子只要一發胖就會很明顯，她總是對自己的外在感到自卑，嚮往纖細瘦長的身形，明明只有41公斤還想抽脂減肥。

剛進大學時，因為長期生理期不順，又想變得更好看，她開始接觸營養和運動相關產業，到傳統健身房運動，發現教練課對一般學生來說負擔很大，她改為自主運動搭配營養補充品，沒想到身體情況反而改善，透過健身和飲食練出好的身材比例。

她開始思索「跟我一樣的小資女一定很多，有沒有可能他們跟我有一樣的困擾？」她決定休學創業，趁著年輕給自己闖蕩的機會。

19歲休學創業

想休學，第一個要面對的就是如何向家人解釋。黃香菱笑說，高中以後她都靠自己賺錢，父親採取放管式教育，鼓勵女兒很多事情都可以自己做決定，前提至「如果跌倒了，自己要知道怎麼爬起來！」認為孩子必須從生活和經驗學習中長大。

在父親支持下，19歲的她和高中同學一起創業開設健身教室，夢想開始起飛。

她發現，良好體態的關鍵來自於比例跟狀態，但多數人都陷入體重迷思，她希望告訴學生，鍛鍊的重點是有線條、有肌肉量，追求自己想要的美感，而不是陷入別人貼的刻板印象標籤。

黃香菱有一個女學生，因為被前男友劈腿，想透過減重變美來報復前男友，但因為長期酗酒和心理壓力因素，照顧她非常辛苦。還好，透過飲食和健身鍛鍊雙管齊下，女學生4個月減了12公斤，完全戒掉酗酒、暴飲暴食惡習，異性緣不斷。

如今，這位女學生成功打造健康體態，不再需要靠精神科藥物控制情緒狀況，最近更準備拍婚紗照邁向人生另一個階段，讓陳香菱滿滿感動。

學會擁抱不完美的自己

19歲創業至今近3年，黃香菱有了穩定的收入，雖然期間面臨疫情衝擊、同行攻擊，更遇到許多內心掙扎，例如是不是有其他更快賺錢的方式？是不是自己太年輕，應該不要有那麼大的壓力，應該要好好玩樂享受人生才對？都讓她多次懷疑自己，卻又一次一次突破困境。

黃香菱認為，雖然在追求進步的路上，她還在努力找方向，但只要堅持自己在做對的事情、願意穩扎穩打走在對的路上，不要變玻璃心，問題就可以迎刃而解。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，努力的過程中，會遇到很多想追求完美的掙扎，會懷疑自己、體態、能力，但也因為自己的不完美才可以去嘗試接受、找到新的方式，讓自己變得更好。學會擁抱不完美的自己，才能更完整的活出自己想要的生活。

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