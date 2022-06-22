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20年家庭主婦的逆襲！47歲鐵人媽媽成封面女郎 一秒戀愛了！

聯合新聞網／ 張念慈
葉紫頤從討厭曬太陽到成為三鐵媽媽，挑戰不可能迎向亮麗人生。圖片由葉紫頤授權「有肌勵」刊登
葉紫頤從討厭曬太陽到成為三鐵媽媽，挑戰不可能迎向亮麗人生。圖片由葉紫頤授權「有肌勵」刊登

運動賽事風行，能夠在眾多參賽選手中，被攝影師選中登上運動比賽相簿主角，是莫大殊榮。近年來各大賽事封面照常會出現葉紫頤亮麗的身影，甜美、玲瓏身材讓人融化「一秒戀愛了！」但其實，她真實身分是47歲的媽媽。

葉紫頤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享40歲才開始運動，從討厭曬太陽到成為三鐵媽媽，挑戰不可能，迎向亮麗人生的故事。

育兒每天以淚洗面

葉紫頤過去很討厭運動，尤其討厭跑步。婚後擔任全職媽媽關係，時間都被綁住了，加上兒子的叛逆期維持好長的一段時間，讓她幾乎每天以淚洗面，也因此和老公會意見不合而爭吵，只能藉由運動管道來宣洩負面的情緒「這是老天爺給我的功課，運動跟跳舞來忘記不開心！」

一開始她只能在家做當時很夯的鄭多燕還有踩健美車，等兒子大一點了，她到國民運動中心報名課程，肚皮舞及飛輪課；兒子上游泳課時，她就在一旁游泳，兒子到學校跑步，她也跟著跑操場，久而久之，運動變成一種習慣了。

真正開始認真運動，是40歲那一年，兒子幼稚園的其他媽媽朋友，帶她一起進入路跑界領域，常常自主練習，進而參加馬拉松路跑比賽，跑了三場半馬後，第四場就跑全馬，第五場更直接越級挑戰三鐵，人生大躍進。

葉紫頤表示，會想參加三鐵賽是因為看到很多年輕妹妹參賽「他們可以，我當媽媽的為什麼不行？」她告訴自己，要完成鐵人媽咪的夢想，也是一種驕傲，她確實圓夢達成了！

努力被看見卻遭網路霸凌

葉紫頤快樂跑步的陽光模樣，在運動賽事中屢屢成為攝影鏡頭捕捉焦點，常上各大運動主題網站封面照片，她也熱情在社群媒體上分享運動文章，形象正向，開始有廠商找她，擔任公路車、運動服、太陽眼鏡、鞋子等產品代言人。

平凡的家庭主婦，突然成為鎂光燈焦點，卻也意外遭人妒忌，對葉紫頤的傷害接踵而來...開始有人在網路上開假帳號攻擊她，騷擾葉紫頤身邊朋友、家人，甚至威脅家人，其中不乏原本過去以為是閨密的親密好友，讓她一度對人性喪信心。

還好，葉紫頤很快轉念「我是一個不肯認輸的人，你越傷害我我越勇敢，我會越挫越勇，當你們在傷害我的同時，也讓我更加的成長、更加的長智慧！」

為了希望幫助運動賽事有更好表現，葉紫頤也開始作重訓，鍛鍊核心能力，更在教練朋友的推薦下，參加倫巴舞師資證照培訓，開啟教舞的人生「運動不難，重點是想成為怎樣的自己？運動中能找到快樂，釋放負能量！」

找到快樂釋放負能量

今年47歲的葉紫頤，透過運動讓她更加自信也逆齡成長，長期的養成運動好習慣，加上自己是有氧老師，不論是跑步、騎車、游泳、重訓、跳舞，幾乎是無時無刻的不停歇，不論是體態上整個改變，或從不喜歡曬太陽到愛上陽光、愛上大自然、愛上流汗後的感覺，也更加肯定地愛上自己！

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

多愛愛自己，傾聽身體的聲音。想想我的未來、想想我的規劃、想像我該做些什麼事情？勇敢面對現在的自己，不用怕挫折、不用怕失敗，只怕你不敢去嘗試。只要我們肯做，沒有什麼不可能的！

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