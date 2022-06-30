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有片｜純素低醣減脂料理，無澱粉有飽足感的花椰菜米炒飯

聯合新聞網／ 有肌勵
花椰菜的處理需特別留意洗淨殘留農藥。圖片/Canva
花椰菜的處理需特別留意洗淨殘留農藥。圖片/Canva

對於素食健身者，或是想戒澱粉的人，該如何吃得低醣又飽足呢？近年來在歐美、日本及台灣都非常風行的花椰菜米，就是最好的澱粉取代食材。其熱量及含醣量只有白飯的1/6，並有豐富的膳食纖維，吃起來口感像米飯，能夠有飽足感，同時又對身體健康無負擔。

擅長各式素食料理的野菜鹿鹿Veggie Deer的鹿比&小野，教你做一道好吃又營養的花椰菜米炒飯，雖然沒有澱粉，一樣可以攝取到充足的全素蛋白質，尤其晚上來一碗，可以幫助減肥，快點開影片看看吧！

這道花椰菜米炒飯所搭配的食材簡單，主要有香菇、小黃瓜、紅蘿蔔、豆干、豆包；做法也簡單，除了豆包用手撕成小塊當做仿蛋，其他配料通通都處理成丁狀即可。當然，還可以替換其他自己喜歡的食材，例如富含優質蛋白的毛豆。

這道料理可以說是全素者的無碳高蛋白餐，食材取得也很容易，惟有花椰菜的處理需特別留意洗淨殘留農藥，如果不想像影片中的鹿比費勁兒切洗花椰菜，也可以到超市這類的大賣場裏選購市售處理好的冷凍花椰菜米。

想了解更多關於健康營養的飲食嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，香噴噴的無澱粉炒飯學起來！

原始影片

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