從小崇拜爸爸卻為父揹債500萬 花11年青春還債 父親一句話讓她淚崩

郭子綾是陽光健美的游泳教練、救生員，很少人知道，她曾有段晦暗不為人知的青春。父親曾是郭子綾仰望崇拜的對象，17歲那年，英雄形象卻一夕崩毀。父親玩股票失利，接連負債500萬，還隻身捲走家中所有現金逃走，花了11年青春為父還債，郭子綾今年初才開始迎向新生。

郭子綾接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段「殺不死我的，必使我更強大」的奮鬥故事。

渴望父親的愛

在成長路上自我懷疑、渴望被愛，都是許多女生在青春期容易有的困境，有些是來自父母，有些是來自愛情。對郭子綾來說，人生中前大部分時間都在渴望父親的肯定。

從小，她把父親當偶像般崇拜。2011年，父親在股市失利瞬間負債200萬，當時她才17歲，她與媽媽、弟弟開始去外頭工作懷債。

沒想19歲那年，父親又再一次想賭一把，卻直接負債300萬，還將家裡現金都帶走了，留下錯愕的我們，與許多債主的壓力，母親也因此罹患了憂鬱症、躁鬱症等精神疾病。

當時她想都沒有想，毅然決然地放棄升大學，一天做三份工，日以繼夜的工作，不論是作業員、外拍模特兒各種工作都做，她數也數不清，自己到底做過了哪些事？當時支撐她的信念，就是「我不能倒，一旦我倒了我的母親該怎麼辦？」

游泳是父親教會的

郭子綾的父親是體育系游泳專項畢業的，早期是一位游泳教練，也是他教會女兒游泳，從小父親就不斷告訴郭子綾希望她去念相關科系，但是叛逆的她一直都只想要學服裝設計、表演藝術。

直到認識了前男友，他也是一名游泳教練，在他的鼓勵下，郭子綾去上培訓課程，也拿到了救生員證及游泳教練證，開始讓教學游泳成為主業之一，後續也考取了救生教練及體育署考試甄審的資格，現在也在協助台灣體育署培養更多的救生人才。

當時郭子綾兼職非常多工作，同時也在健身房工作，一開始只是做銷售會籍的工作，後面也慢慢地開始加入健身，而真正讓她也有健身教學能力的人，是她的先生。

當時先生跟郭子綾是同事，後來他自己創立「好健工作室」，問郭子綾有沒有興趣加入？本來就是好奇心強烈也對自己要求很高的人，所以她也不排斥讓自己多一項專業，因而考取了健身教練執照，後來也在先生的工作室擔任教練。

輔導母親成為專業教練

郭子綾表示，游泳時水裡非常安靜，潛入水裡彷彿一切都靜止了，只剩下自己與自己的對話，和水中泡泡的咕嚕聲，一吸一吐間，能夠聽見自己的心、感受自己的每一寸身體，進而調整自己到一個覺得相對舒服的狀態，「我想這也許就是人們說的靜心吧！」

她也鼓勵飽受情緒困擾的母親「人要活成什麼樣子，你有自己的決定權，要對人生負責任，想通了，認清事實才能往前走！」郭子綾將母親拉來一起從事游泳運動，並且輔導她成為救生員、游泳教練，如今母親也是一名獨當一面的游泳教練，找到生命出口和成就感！

殺不死我的，必使我更強大

郭子綾表示，這些年來，許多朋友會告訴她，不應該把父親的過錯背在自己身上，但是她感謝父親在過去經濟很優渥的時候，從沒有餓到過她、甚至是可以說很寵溺。

從17歲開始，不論是信貸、地下錢莊、融資公司等各種能借錢的方法她都去嘗試，也在去年底把債務給清償完畢，還完最後一筆費用，心裡覺得自由了！而讓郭子綾真正釋懷的是，父親打給她，對她說，「我知道你很棒，謝謝你，爸爸也對不起你。」短短一分鐘的對話，讓她真正放下這些年情感勒索的傷。

「這個世界沒有做不到的事，只有不想做的人。」郭子綾表示，一直以來面對挫折、困難，她總是一而再、再而三的努力嘗試，直到真的沒辦法繼續了為止，即使最終依然沒有成功，她也獲得了無數的經驗，這些經驗將促使她變得更加成熟。

「其實我的人生真的滿像八點檔劇情的，不過我認為人生就是要這樣的過程，才會蛻變，成長的過程固然是痛苦的，不過一成不變的日子才是浪費。」如今，郭子綾已經可以笑看過往傷痛。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人：哲學家尼采說過：「凡殺不死我的，必使我更強大。」這句話這幾年一直放在她心裡記著。我們沒辦法選擇自己的人生設定，但是我們可以開創。每個人都有存在的意義，是獨一無二的，無法被任何人替代的。愛惜自己、挖掘自己、找到自己，就是通往自由的秘訣。

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