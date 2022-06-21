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有片｜天天走樓梯但姿勢真的正確嗎？錯誤的上下樓姿勢可能會加速退化！
大部分的人每天難免都會走到樓梯，而在上樓梯時膝蓋承受的壓力是平常走路三倍，下樓梯時甚至會到五倍，今天「詹珞遙 物理治療師 Veronica rehab」就要來和我們分享如何上下樓梯，才能避免傷害我們的膝蓋呢。
許多人會想，上下樓梯哪有什麼問題，所以不太會注意姿勢應該怎麼樣，那是因為你的膝蓋還是健康狀態，還是充滿水份、軟骨飽滿的狀態，所以久而久之錯誤的上下樓姿勢可能會養成習慣，而這些錯誤的習慣包括了，走樓梯時彎腰駝背看手機、上樓時習慣將膝蓋往後卡死、為了求快下樓梯時小跳和太快的把重量放在前腳等，這些錯誤的姿勢都會對膝蓋帶來傷害。
知道了這些錯誤的走路姿勢，回想一下自己是否已經長期走錯，在你的膝蓋還沒有受傷老化前，快點開影片，讓詹珞遙物理治療師教我們正確的走樓梯姿勢，不要再讓膝蓋承受過多的壓力！
想了解更多關於日常行動的正確姿勢嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，正確走樓梯，保護膝蓋不受傷！
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