快訊

「沒有事能阻止我選2024」 川普：拜登正將美帶向世界大戰

照片出現人影！彰縣環保局查報廢棄小黃 副駕駛座驚見乾屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜天天走樓梯但姿勢真的正確嗎？錯誤的上下樓姿勢可能會加速退化！

聯合新聞網／ 江孟軒
上下樓梯該如何不傷害膝蓋。圖/canva
上下樓梯該如何不傷害膝蓋。圖/canva

大部分的人每天難免都會走到樓梯，而在上樓梯時膝蓋承受的壓力是平常走路三倍，下樓梯時甚至會到五倍，今天「詹珞遙 物理治療師 Veronica rehab」就要來和我們分享如何上下樓梯，才能避免傷害我們的膝蓋呢。

許多人會想，上下樓梯哪有什麼問題，所以不太會注意姿勢應該怎麼樣，那是因為你的膝蓋還是健康狀態，還是充滿水份、軟骨飽滿的狀態，所以久而久之錯誤的上下樓姿勢可能會養成習慣，而這些錯誤的習慣包括了，走樓梯時彎腰駝背看手機、上樓時習慣將膝蓋往後卡死、為了求快下樓梯時小跳和太快的把重量放在前腳等，這些錯誤的姿勢都會對膝蓋帶來傷害。

知道了這些錯誤的走路姿勢，回想一下自己是否已經長期走錯，在你的膝蓋還沒有受傷老化前，快點開影片，讓詹珞遙物理治療師教我們正確的走樓梯姿勢，不要再讓膝蓋承受過多的壓力！

想了解更多關於日常行動的正確姿勢嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，正確走樓梯，保護膝蓋不受傷！

原始影片

詹珞瑤 物理治療師YT

詹珞瑤 物理治療師FB

延伸閱讀

常常牙痛、關節痛、肌肉痛？物理治療師教你如何解決疼痛問題

平常暖身都做錯了？物理治療師教你最強暖身，提升運動表現

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜天天走樓梯但姿勢真的正確嗎？錯誤的上下樓姿勢可能會加速退化！

大部分的人每天難免都會走到樓梯，而在上樓梯時膝蓋承受的壓力是平常走路三倍，下樓梯時甚至會到五倍，今天「詹珞遙 物理治療師 Veronica rehab」就要來和我們分享如何上下樓梯，才能避免傷害我們的膝蓋呢。

從小崇拜爸爸卻為父揹債500萬 花11年青春還債 父親一句話讓她淚崩

郭子綾是陽光健美的游泳教練、救生員，很少人知道，她曾有段晦暗不為人知的青春。父親曾是郭子綾仰望崇拜的對象，17歲那年，英雄形象卻一夕崩毀。父親玩股票失利，接連負債500萬，還隻身捲走家中所有現金逃走，花了11年青春為父還債，郭子綾今年初才開始迎向新生。 郭子綾接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段「殺不死我的，必使我更強大」的奮鬥故事。

有片｜練好「非洲式彎腰」，腰背軟Q走路輕鬆

上班族久坐姿勢不良、缺乏運動，早晨起床背部像塊鐵板硬綁綁、腰椎不舒服，小心腰背筋膜炎找上門了。雖說筋膜炎不是什麼重大疾病，但總是會影響到生活品質及全身性的健康，著實不可漠視。

鄭多燕可以，我也可以！不科學逆齡生長 42歲雙寶媽活成22歲！

22就踏入婚姻，王明莉提早結了本該如花綻放的青春年華。懷孕造成膀胱下垂、全職雙寶媽找不到自信，鬆垮身材的媽媽身材更讓她自卑不已。「鄭多燕33歲才開始逆轉人生，她可以，我也可以！」如今，42歲卻活得比2

有片｜訓練爆發力不只跳躍運動！4個爆發式伏地挺身教你肌力轉換爆發力！

什麼是「爆發式伏地挺身」？想模擬打擊或投擲運動所需的動作，可以藉由動態的方式執行伏地挺身，即為爆發式伏地挺身，今天「「Jay Wang」要和大家分享4個爆發式伏地挺身，透過上肢增強訓練，讓你增強力量與速度，進而增加運動表現，增強式訓練動作主要是利用伸展-收縮循環，先進行快速離心收縮，再快速向心收縮，而上肢的爆發動作包含了高爾夫擊球前引竿、排球扣球前的蓄力，這些快速伸展可以使接下來的擊球更有力。

討厭自己、求子坎坷抽上萬腹水 她醒悟：如果不想輸，就要想辦法贏！

明明是模特兒的亮麗外表，曾羽溱卻一直都對自己深惡痛絕。「你太胖了、你不夠好！」旁人的眼光壓得她喘不過氣、求子路上坎坷被抽上萬腹水，讓她一度喪失求生意志。5年前，人生低谷開始接觸運動，竟成了三鐵好手，找到人生光亮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。