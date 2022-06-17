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鄭多燕可以，我也可以！不科學逆齡生長 42歲雙寶媽活成22歲！

聯合新聞網／ 張念慈
42歲的雙寶媽王明莉，外表看起來比22歲還年輕！圖片由王明莉授權「有肌勵」刊登
42歲的雙寶媽王明莉，外表看起來比22歲還年輕！圖片由王明莉授權「有肌勵」刊登

22就踏入婚姻，王明莉提早結了本該如花綻放的青春年華。懷孕造成膀胱下垂、全職雙寶媽找不到自信，鬆垮身材的媽媽身材更讓她自卑不已。「鄭多燕33歲才開始逆轉人生，她可以，我也可以！」如今，42歲卻活得比22歲還年輕！

王明莉有18歲的女兒、15歲的兒子，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何從憂鬱媽媽樣，活回少女身材和心態的奮鬥歷程。

人生只有老公和小孩

22歲嫁為人妻，放棄工作成為全職家庭主婦，年輕夫妻不懂得如何相處，又要照顧一雙兒女，摩擦不斷，情緒壓抑過得不開心，憂鬱「人生難道只有小孩和老公嗎？生來這個世界是幹嘛的？同年齡朋友都還在玩樂，為什麼我過得如此悲慘？」

懷孕讓她膀胱下垂，隨著年紀增長狀況越益嚴重，看到鏡中的自己狼狽浮腫，更讓她有濃濃厭世感。「我吃那麼少怎麼還會胖！」她靠吃很少來減重，雖然體重變輕了，卻餓到胃痛，即便外表看起來瘦瘦的，但是身上贅肉還是鬆鬆垮垮的。

原本以為年紀大又生過小孩，已經沒救了，33歲時王明莉看到鄭多燕的故事，才知道她欣賞的身材是需要靠運動來鍛鍊，而且鄭多燕也生兩個孩子，開始運動的時間也是33歲，她燃起希望，從來不運動的人開始動起來！

原來我還有希望

從此，只要小孩去上學了，王明莉有空就開始跟著影片做運動、加上一週五次進健身房，只要運動就覺得心情很好，得到成就感「我可以完成很困難的事，覺得自己能做到的感覺真棒！」

開始運動後，最先感受到的是身體狀況的改變，王明莉變得很有精神，不容易腰痠背痛，生理期不痛了，過敏鼻塞也改善很多！讓她有持續運動下去的動力，接著身材慢慢變好，外表也變得年輕。

「這是你媽媽，怎麼可能？看起來大學剛畢業啊？」王明莉到學校接孩子，總會聽到許多驚嘆聲，等到女兒長大了，母女倆一起出門看起來就像姊妹、朋友，社群媒體上很多人都以為她是20出頭的年輕女孩，讓過去自卑的她覺得開心又驕傲！

讓自己成為更好的人

過去憂鬱沮喪時，王明莉就會想到家人、小孩還需要自己，必須堅強活下去。33歲前幾乎從來不運動，到開始希望透過運動引發改變，初期也覺得自己做不到。

透過有肌勵，她希望鼓勵更多人：每個人剛開始嘗試新的事物時，都會有挫折，但就是慢慢來，一開始目標不要訂得太長、強度太高，一開始先培養習慣，喜歡了再去加強，一步一步慢慢來不要及，一定可以做到，

不要等到生病後才知道健康重要，願意開始什麼時候都來得及；遇到不好的事情，就當作是磨練，讓自己成為更好的人！

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