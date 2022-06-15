快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

討厭自己、求子坎坷抽上萬腹水 她醒悟：如果不想輸，就要想辦法贏！

聯合新聞網／ 張念慈
曾羽溱熱情挑戰各式運動，找到人生光亮。圖片由曾羽溱授權「有肌勵」刊登
曾羽溱熱情挑戰各式運動，找到人生光亮。圖片由曾羽溱授權「有肌勵」刊登

明明是模特兒的亮麗外表，曾羽溱卻一直都對自己深惡痛絕。「你太胖了、你不夠好！」旁人的眼光壓得她喘不過氣、求子路上坎坷被抽上萬腹水，讓她一度喪失求生意志。5年前，人生低谷開始接觸運動，竟成了三鐵好手，找到人生光亮。

「如果不想輸，就要想辦法贏！」曾羽溱接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何找回愛自己的能量。

我看不起我自己

曾羽溱身高168公分、體重從來沒有超過50公斤，明明是穠纖合度甚至偏瘦的體態，但身旁的人總是對她的身型不滿意。

交往過的對象總是嫌棄她不夠好、要她再減肥、再瘦一點，甚至感情出軌也歸責於是她不夠好，讓曾羽溱自我懷疑「我是不是真的那麼差？所以才得到這樣的對待？」

婚後，為了早日替夫家產子，曾羽溱毅然決定做人工受孕，前三次人工授精都失敗，第四次改做試管嬰兒，卻引發卵巢過度刺激症候群而產生腹水，才懷孕一個月肚子就脹得像牛蛙，大腹便的模樣讓人誤以為即將臨盆。

「真的是用自己的生命換來這個孩子！」為了保住孩子，曾羽溱前後抽了11次、1萬多cc腹水，更只能躺在醫院，吃任何沒有納的食物，全身痠痛不適到極點，全靠意志力支撐，才順利產下孩子。

第一次覺得自己還不錯

過去，曾羽溱一直扮演全力為家人付出的角色「我不愛自己，不願花錢在自己身上」犧牲自己的事業、健康，只為了讓身旁人得過得好。但這樣的委曲求全，只換來更多的情緒積累，活的渾渾噩噩，喪失求生意志。

5年前，有朋友問她「要騎車嗎？」一開始她很猶豫掙扎，擔心單車裝備要價不菲，但想想，反正都想結束這一切了，花點錢應該也無妨吧？就這樣開始了人生運動的開始。

開始騎單車後，曾羽溱發現自己的核心跟肌力不太夠，接著又跨出了人生第二步：開始上健身房。有一天，健身教練問我，要參加路跑嗎？曾羽溱心想，過去連跑100公尺都要昏倒了，怎麼可能參加路跑？教練告訴她，只要慢慢練就可以，報名一場賽事就會有動力練習，曾羽溱就報名了人生第一場路跑。

為了挑戰路跑完賽，曾羽溱從跑步機開始跑步人生，從3公里、5公里、10公里，接著參加實際的路跑，雖然過程很痛苦很想放棄，但一直到今天，她都不會忘記第一次過終點的那個成就感，一直覺得不夠好的自己被釋放了。

5年下來，至今她已經完成20多場各項賽事。單車第一場賽事是紫南宮100K完騎，一開始也擔心「我行嗎？」但轉念思考「不騎怎麼知道行不行？」騎完覺得自己好棒，接續挑戰騎武嶺成功。她也挑戰台東活水湖三鐵成功、今年10月要挑戰高雄馬全馬。

肌肉永遠不會背叛你

「第一次，我覺得自己其實很優秀。」會參加賽事，曾羽溱追求的不是優異的成績，而是終點那一刻「可以完成一件事，可以好肯定自己，原來我可以！」的愉悅感。

不論是騎單車、健身、路跑，運動讓曾羽溱看得到「我自己」的存在。過程中，就算阿基里斯腱斷裂、手腕韌帶軟骨破裂，都沒有讓她放棄運動。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，如果不想輸，那就要想辦法贏。一直以來她都不會忘記這句話，愛情會背叛你，肌肉不會，即便曾經在感情受過傷，或是現在在愛裡得不到答案都沒關係，因為肌肉永遠不會背叛我自己。

延伸閱讀

水腫怎麼消？5個日常地雷要注意！

別再當低頭族了！醫師：椎間盤突出都來自日常壞習慣

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

討厭自己、求子坎坷抽上萬腹水 她醒悟：如果不想輸，就要想辦法贏！

明明是模特兒的亮麗外表，曾羽溱卻一直都對自己深惡痛絕。「你太胖了、你不夠好！」旁人的眼光壓得她喘不過氣、求子路上坎坷被抽上萬腹水，讓她一度喪失求生意志。5年前，人生低谷開始接觸運動，竟成了三鐵好手，找到人生光亮。

有片｜重訓女孩經驗談！飲食、運動減緩經前症候群困擾

研究數據指出約有70%的女生每個月都在經歷「經前症候群」，每個人都有著不太一樣卻又類似的症狀，但重訓女孩訓練品質下降又不想停止訓練該怎麼辦呢？今天「Candice Sweat Life」的Candice就要以自身經驗來跟我們分享她在經期的運動和飲食該怎麼調控！

有片｜維他命Ｃ怎麼吃才對？皮膚科醫師告訴你維他命C對身體的7大益處！

你是否知道男性每日維他命攝取量建議90毫克以上，女性則是75毫克以上，大部分人對於這個數字一定相當陌生，不知道在每日飲食中可以攝取到多少，所以很多人會選擇補充營養品，不論是片狀、粉狀或水狀的維他命Ｃ在市面上都很常見，但你是否吃對了呢？什麼時間吃才會是最好的呢？今天「美上美皮膚科診所-醫學美容」的黃韵婷醫師就要來為大家解惑，並告訴我們7個我們可能不知道的吃維他命Ｃ好處！

我這麼努力為什麼得不到愛？專家點出殘忍事實：努力本來就不會得到愛！

從小到大，所有人都告訴我們只要努力，就可以得到想要的目標。但長大以後，卻發現為什麼已經很努力了，卻還是得不到愛？明明用盡心力，長官關愛眼神就是沒辦法到我身上？表達溝通培訓師張忘形拆解背後邏輯「努力原本就不會得到愛！」

畢業後該選安穩工作，還是放手闖蕩？阿桐：選擇可以一直保持正能量的地方！

畢業季來到，許多新鮮人猶豫該聽父母安排，選擇安穩工作保障未來，還是該趁年輕放手闖蕩？曾宇彤畢業後，進入人人稱羨的上市半導體公司工作，但5年後就毅然轉職，領悟「找工作就應該選擇，讓你可以一直保持正能量的地方！」 曾宇彤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享放棄科技業工作，踏入健身產業的追夢故事。

有片｜鮮奶比保久乳健康嗎？營養師告訴你正確觀念！

小時候上學媽媽總是叫我們喝一杯鮮奶，但有時來不及就會帶著一罐保久乳去學校，但你知不知道鮮奶和保久乳的差別在哪呢？許多人認為保久乳不需要冰是因為添加許多防腐劑，這其實是錯誤觀念，今天就讓「營養師高敏敏」來教我們正確的觀念，用一分鐘給我們營養師的大腦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。