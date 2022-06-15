討厭自己、求子坎坷抽上萬腹水 她醒悟：如果不想輸，就要想辦法贏！

明明是模特兒的亮麗外表，曾羽溱卻一直都對自己深惡痛絕。「你太胖了、你不夠好！」旁人的眼光壓得她喘不過氣、求子路上坎坷被抽上萬腹水，讓她一度喪失求生意志。5年前，人生低谷開始接觸運動，竟成了三鐵好手，找到人生光亮。

「如果不想輸，就要想辦法贏！」曾羽溱接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何找回愛自己的能量。

我看不起我自己

曾羽溱身高168公分、體重從來沒有超過50公斤，明明是穠纖合度甚至偏瘦的體態，但身旁的人總是對她的身型不滿意。

交往過的對象總是嫌棄她不夠好、要她再減肥、再瘦一點，甚至感情出軌也歸責於是她不夠好，讓曾羽溱自我懷疑「我是不是真的那麼差？所以才得到這樣的對待？」

婚後，為了早日替夫家產子，曾羽溱毅然決定做人工受孕，前三次人工授精都失敗，第四次改做試管嬰兒，卻引發卵巢過度刺激症候群而產生腹水，才懷孕一個月肚子就脹得像牛蛙，大腹便的模樣讓人誤以為即將臨盆。

「真的是用自己的生命換來這個孩子！」為了保住孩子，曾羽溱前後抽了11次、1萬多cc腹水，更只能躺在醫院，吃任何沒有納的食物，全身痠痛不適到極點，全靠意志力支撐，才順利產下孩子。

第一次覺得自己還不錯

過去，曾羽溱一直扮演全力為家人付出的角色「我不愛自己，不願花錢在自己身上」犧牲自己的事業、健康，只為了讓身旁人得過得好。但這樣的委曲求全，只換來更多的情緒積累，活的渾渾噩噩，喪失求生意志。

5年前，有朋友問她「要騎車嗎？」一開始她很猶豫掙扎，擔心單車裝備要價不菲，但想想，反正都想結束這一切了，花點錢應該也無妨吧？就這樣開始了人生運動的開始。

開始騎單車後，曾羽溱發現自己的核心跟肌力不太夠，接著又跨出了人生第二步：開始上健身房。有一天，健身教練問我，要參加路跑嗎？曾羽溱心想，過去連跑100公尺都要昏倒了，怎麼可能參加路跑？教練告訴她，只要慢慢練就可以，報名一場賽事就會有動力練習，曾羽溱就報名了人生第一場路跑。

為了挑戰路跑完賽，曾羽溱從跑步機開始跑步人生，從3公里、5公里、10公里，接著參加實際的路跑，雖然過程很痛苦很想放棄，但一直到今天，她都不會忘記第一次過終點的那個成就感，一直覺得不夠好的自己被釋放了。

5年下來，至今她已經完成20多場各項賽事。單車第一場賽事是紫南宮100K完騎，一開始也擔心「我行嗎？」但轉念思考「不騎怎麼知道行不行？」騎完覺得自己好棒，接續挑戰騎武嶺成功。她也挑戰台東活水湖三鐵成功、今年10月要挑戰高雄馬全馬。

肌肉永遠不會背叛你

「第一次，我覺得自己其實很優秀。」會參加賽事，曾羽溱追求的不是優異的成績，而是終點那一刻「可以完成一件事，可以好肯定自己，原來我可以！」的愉悅感。

不論是騎單車、健身、路跑，運動讓曾羽溱看得到「我自己」的存在。過程中，就算阿基里斯腱斷裂、手腕韌帶軟骨破裂，都沒有讓她放棄運動。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，如果不想輸，那就要想辦法贏。一直以來她都不會忘記這句話，愛情會背叛你，肌肉不會，即便曾經在感情受過傷，或是現在在愛裡得不到答案都沒關係，因為肌肉永遠不會背叛我自己。

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