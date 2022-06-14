我這麼努力為什麼得不到愛？專家點出殘忍事實：努力本來就不會得到愛！

從小到大，所有人都告訴我們只要努力，就可以得到想要的目標。但長大以後，卻發現為什麼已經很努力了，卻還是得不到愛？明明用盡心力，長官關愛眼神就是沒辦法到我身上？表達溝通培訓師張忘形拆解背後邏輯「努力原本就不會得到愛！」

全台最大女性健身社群「有肌勵」節目「有肌勵療心室」，過去邀請許多女性分享健身、如何克服挫折迎向燦爛未來的生命故事，廣受好評，今年6月開播新單元「溝通無難事」，邀請專家學者，為粉絲解惑，釐清生活周遭遇到的溝通難題，提出有效解方。

從不會溝通的憤青到教人如何溝通

「溝通無難事」首集來賓，邀請在臉書有近20萬粉絲追蹤的表達溝通培訓師張忘形，分享「我這麼努力為什麼得不到愛」，提請大家「溝通」必須先忘記說話的形式，而是想辦法聽到對方心裡的聲音，專注得到別人心裡的聲音。

張忘形表示，自己過去也是不會溝通的人。當年大學念社工系但自己卻是憤怒青年，每天都很生氣，根本沒辦法把社工理念分享給別人，人際關係一直不好，和女朋友關係也不佳。

到旅行社任職後常常需要跟客人介紹行程，他發現學長姐們不是逼客人接受行程，而是想辦法理解客戶的需求，他才驚覺原來過去自己以為的溝通，其實只是強硬的將自己想法塞給別人，他去上了周震宇老師的課，學會溝通後，人際關係越來越好，和身旁的人距離更近了。

從自己跌到的經驗裡，張忘形醒悟溝通很重要「我過去都覺得是別人很難溝通，是想找方法去改變別人，後來才發現溝通最重要的是如何調整自己，和對方一起達到某種程度的共識。」

很努力為什麼得不到回報

很多人會問「我已經很努力，為什麼得不到我想要的東西？」張忘形表示，其實努力做一件事是好的，但越努力「對一個人」不見得是好的。

天道酬勤，是指上天會獎勵勤勞的人，但如果放在人的關係，就變成你在想的只是回報，但人充滿很多不確定性，例如我很喜歡吃炸雞，卻遇到吃素的人要我多吃蔬菜，對方不去思考「這是不是我要的好？」我們當然不會開心。

「我愛的是我的付出，不見得我真的愛那個人」角色轉換後，我們嘗試用付出得到對方的愛，但對方卻不接受，我們覺得委屈，接著變成憎恨，成了惡性循環，但其實付出和愛本來就不應該是對價關係。

張忘形表示，高中時曾經很喜歡一個女生，和對方報一樣的補習班，理組改念文組，很努力追求念隔壁班的對方。

「我一直問她要不要跟我在一起，給她很多的壓力。我越努力，對方跟我相處越不自在。對方想逃離我時，我會更用力留住她，變成惡性循環，對方越想逃跑。」最後女方卻和張忘形的好朋友在一起了。

愛情如此，很多關係也是如此，很多長輩對下一代也是如此。一旦我們不照長輩的方式做，就變成「我努力把你長大，你就是這樣對我的嗎？」的情緒勒索，造成親密關係中，越努力雙方關係越遠。

讓自己快樂、用愛溝通

既然越努力越得不到愛，那是不是乾脆放棄努力比較好？我們該怎麼努力對的方向呢？

張忘形表示，我們的努力不是建立在對方身上，例如想對對方好，過去可能是買東西給對方吃、等對方下班，這是爸爸型努力，我們把專注力放在對方身上，所以得不到回報覺得被背叛「你要努力的，應該是讓自己很快樂！」

關鍵一：讓自己快樂

錯誤的思考是，我讓你開心，你就會得到幸福，但我越努力你壓力越大，你逃的越遠。正確的思考是，我把所有努力都放在讓自己很快樂身上，每個人都喜歡跟快樂的人在一起，我活得很自在很快樂，對方會很想知道為什麼我很快樂？想參與我快樂的人生。

關鍵二：用愛溝通而不是用恐懼溝通

孩子回家晚了，爸媽可能會罵怎麼那麼晚回來？但其實如果換個方式問：回來了？肚子會餓嗎？就會讓人覺得被關心被愛。如果想約一個女生出去，對方說沒辦法，這時候如果說沒關係，下一次還有機會，但很多人卻去問為什麼沒辦法？反而讓對方覺得有壓力很恐懼。

努力本來就不會得到愛 先愛自己才能愛別人

「努力本來就不會得到愛！」張忘形強調，你的努力只能提升在你對自己的付出上，例如健身會長在自己身上的肌肉，但我要別人健身，對方的肌肉不會長在自己身上。

如果可以，請把所有精力投注在自己身上，「如何讓自己活得快樂」才是人生該努力的關鍵，例如想想有什麼事，是我自己一個人做，也可以很快樂的？對自己好的能量會讓對方感受到，如果只是不斷努力，想讓對方好，只會讓對方和自己都受傷。

透過有肌勵，張忘形想鼓勵更多人：你得先愛自己才能夠愛別人；不要把自己想要的東西加諸在別人身上，讓他逃離自己。以前我們想的是我要怎麼讓兩個人都快樂，現在是我想辦法讓自己快樂，我邀請你跟我一起快樂。

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