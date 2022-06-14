有片｜重訓女孩經驗談！飲食、運動減緩經前症候群困擾

研究數據指出約有70%的女生每個月都在經歷「經前症候群」，每個人都有著不太一樣卻又類似的症狀，但重訓女孩訓練品質下降又不想停止訓練該怎麼辦呢？今天「Candice Sweat Life」的Candice就要以自身經驗來跟我們分享她在經期的運動和飲食該怎麼調控！

經前症候群的症狀繁多，光是Candice分享的就有水腫、下腹腫脹、飢餓感、疲憊無動力等症狀，而有在重量訓練的女孩們，在經期前應該也會感受到訓練品質下降，這時Candice建議減少訓練的「重量」而不減次數，並減少或避免做腹部動作，不給腹部過多的刺激。Candice也提到經期來臨時體重上升是由於賀爾蒙造成水腫，是屬正常現象。

想知道Candice在經期前的完整運動菜單以及如何調配飲食的經驗談嗎？快點開影片一起和Candice討論經期對你的影響吧！經期對於許多女生來說是很大的困擾，但最重要的就是在經期中不要過度壓抑自己，應該傾聽自己的心情與身體狀況去做運動和飲食的調整，不要勉強自己才是最重要的。

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