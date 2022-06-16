快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜訓練爆發力不只跳躍運動！4個爆發式伏地挺身教你肌力轉換爆發力！

聯合新聞網／ 江孟軒
爆發式伏地挺身和普通伏地挺身有甚麼區別呢？圖/canva
爆發式伏地挺身和普通伏地挺身有甚麼區別呢？圖/canva

什麼是「爆發式伏地挺身」？想模擬打擊或投擲運動所需的動作，可以藉由動態的方式執行伏地挺身，即為爆發式伏地挺身，今天「「Jay Wang」要和大家分享4個爆發式伏地挺身，透過上肢增強訓練，讓你增強力量與速度，進而增加運動表現，增強式訓練動作主要是利用伸展-收縮循環，先進行快速離心收縮，再快速向心收縮，而上肢的爆發動作包含了高爾夫擊球前引竿、排球扣球前的蓄力，這些快速伸展可以使接下來的擊球更有力。

在開始進行爆發是伏地挺身前，必須維持肩胛骨與核心穩定，以確保肩膀的安全，由於爆發是伏地挺身會有雙手離地所以身體也不宜過度疲勞，這會導致動作控制變差，進而造成爆發力下降，且這項訓練操做時不宜搭配負重，負重反而可能降低神經肌肉系統的反應能力，若想變化難度，可藉由增加離地瞬間調整，則會比較適合。

了解完爆發式伏地挺身的注意事項，你是否已經躍躍欲試了呢？快點開影片和Jay Wang一起利用上肢增強訓練增強運動表現！

想了解更多關於訓練爆發力的運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，上肢增強，肌力轉換爆發力！

原始影片

Jay Wang YT

延伸閱讀

小心棒式兩大地雷！做對棒式姿勢，訓練核心肌群更有效

做引體向上總是做不到三下嗎？街頭健身達人七分鐘教會你引體向上

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜訓練爆發力不只跳躍運動！4個爆發式伏地挺身教你肌力轉換爆發力！

什麼是「爆發式伏地挺身」？想模擬打擊或投擲運動所需的動作，可以藉由動態的方式執行伏地挺身，即為爆發式伏地挺身，今天「「Jay Wang」要和大家分享4個爆發式伏地挺身，透過上肢增強訓練，讓你增強力量與速度，進而增加運動表現，增強式訓練動作主要是利用伸展-收縮循環，先進行快速離心收縮，再快速向心收縮，而上肢的爆發動作包含了高爾夫擊球前引竿、排球扣球前的蓄力，這些快速伸展可以使接下來的擊球更有力。

討厭自己、求子坎坷抽上萬腹水 她醒悟：如果不想輸，就要想辦法贏！

明明是模特兒的亮麗外表，曾羽溱卻一直都對自己深惡痛絕。「你太胖了、你不夠好！」旁人的眼光壓得她喘不過氣、求子路上坎坷被抽上萬腹水，讓她一度喪失求生意志。5年前，人生低谷開始接觸運動，竟成了三鐵好手，找到人生光亮。

有片｜重訓女孩經驗談！飲食、運動減緩經前症候群困擾

研究數據指出約有70%的女生每個月都在經歷「經前症候群」，每個人都有著不太一樣卻又類似的症狀，但重訓女孩訓練品質下降又不想停止訓練該怎麼辦呢？今天「Candice Sweat Life」的Candice就要以自身經驗來跟我們分享她在經期的運動和飲食該怎麼調控！

有片｜維他命Ｃ怎麼吃才對？皮膚科醫師告訴你維他命C對身體的7大益處！

你是否知道男性每日維他命攝取量建議90毫克以上，女性則是75毫克以上，大部分人對於這個數字一定相當陌生，不知道在每日飲食中可以攝取到多少，所以很多人會選擇補充營養品，不論是片狀、粉狀或水狀的維他命Ｃ在市面上都很常見，但你是否吃對了呢？什麼時間吃才會是最好的呢？今天「美上美皮膚科診所-醫學美容」的黃韵婷醫師就要來為大家解惑，並告訴我們7個我們可能不知道的吃維他命Ｃ好處！

我這麼努力為什麼得不到愛？專家點出殘忍事實：努力本來就不會得到愛！

從小到大，所有人都告訴我們只要努力，就可以得到想要的目標。但長大以後，卻發現為什麼已經很努力了，卻還是得不到愛？明明用盡心力，長官關愛眼神就是沒辦法到我身上？表達溝通培訓師張忘形拆解背後邏輯「努力原本就不會得到愛！」

畢業後該選安穩工作，還是放手闖蕩？阿桐：選擇可以一直保持正能量的地方！

畢業季來到，許多新鮮人猶豫該聽父母安排，選擇安穩工作保障未來，還是該趁年輕放手闖蕩？曾宇彤畢業後，進入人人稱羨的上市半導體公司工作，但5年後就毅然轉職，領悟「找工作就應該選擇，讓你可以一直保持正能量的地方！」 曾宇彤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享放棄科技業工作，踏入健身產業的追夢故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。