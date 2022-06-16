有片｜訓練爆發力不只跳躍運動！4個爆發式伏地挺身教你肌力轉換爆發力！

什麼是「爆發式伏地挺身」？想模擬打擊或投擲運動所需的動作，可以藉由動態的方式執行伏地挺身，即為爆發式伏地挺身，今天「「Jay Wang」要和大家分享4個爆發式伏地挺身，透過上肢增強訓練，讓你增強力量與速度，進而增加運動表現，增強式訓練動作主要是利用伸展-收縮循環，先進行快速離心收縮，再快速向心收縮，而上肢的爆發動作包含了高爾夫擊球前引竿、排球扣球前的蓄力，這些快速伸展可以使接下來的擊球更有力。

在開始進行爆發是伏地挺身前，必須維持肩胛骨與核心穩定，以確保肩膀的安全，由於爆發是伏地挺身會有雙手離地所以身體也不宜過度疲勞，這會導致動作控制變差，進而造成爆發力下降，且這項訓練操做時不宜搭配負重，負重反而可能降低神經肌肉系統的反應能力，若想變化難度，可藉由增加離地瞬間調整，則會比較適合。

了解完爆發式伏地挺身的注意事項，你是否已經躍躍欲試了呢？快點開影片和Jay Wang一起利用上肢增強訓練增強運動表現！

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原始影片

Jay Wang YT

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