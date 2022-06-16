聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜訓練爆發力不只跳躍運動！4個爆發式伏地挺身教你肌力轉換爆發力！
什麼是「爆發式伏地挺身」？想模擬打擊或投擲運動所需的動作，可以藉由動態的方式執行伏地挺身，即為爆發式伏地挺身，今天「「Jay Wang」要和大家分享4個爆發式伏地挺身，透過上肢增強訓練，讓你增強力量與速度，進而增加運動表現，增強式訓練動作主要是利用伸展-收縮循環，先進行快速離心收縮，再快速向心收縮，而上肢的爆發動作包含了高爾夫擊球前引竿、排球扣球前的蓄力，這些快速伸展可以使接下來的擊球更有力。
在開始進行爆發是伏地挺身前，必須維持肩胛骨與核心穩定，以確保肩膀的安全，由於爆發是伏地挺身會有雙手離地所以身體也不宜過度疲勞，這會導致動作控制變差，進而造成爆發力下降，且這項訓練操做時不宜搭配負重，負重反而可能降低神經肌肉系統的反應能力，若想變化難度，可藉由增加離地瞬間調整，則會比較適合。
了解完爆發式伏地挺身的注意事項，你是否已經躍躍欲試了呢？快點開影片和Jay Wang一起利用上肢增強訓練增強運動表現！
想了解更多關於訓練爆發力的運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，上肢增強，肌力轉換爆發力！
延伸閱讀
做引體向上總是做不到三下嗎？街頭健身達人七分鐘教會你引體向上
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言