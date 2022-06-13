畢業後該選安穩工作，還是放手闖蕩？半導體公司任職5年後她後悔了

畢業季來到，許多新鮮人猶豫該聽父母安排，選擇安穩工作保障未來，還是該趁年輕放手闖蕩？曾宇彤畢業後，進入人人稱羨的上市半導體公司工作，但5年後就毅然轉職，領悟「找工作就應該選擇，讓你可以一直保持正能量的地方！」

曾宇彤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享放棄科技業工作，踏入健身產業的追夢故事。

無法承受不一樣的風險

從小到大，曾宇彤都追求平順安穩的人生，忙著符合社會標準、父母期待，做和別人不一樣的事，看來太招搖突兀；科系選擇、未來就業也都是著重看起來比較有保障、不怕出錯為原則，完全不知道自己想要什麼，就算心中有其他想法，也覺得沒有必要說出來。

外文系畢業後，她進入人人稱羨的半導體公司任職，雖然離家近，又是大公司，但科技產業職場環境保守，每個人都專注眼前的事物，幾乎不太與人溝通，曾宇彤每天渾渾噩噩，就是上班、下班，5年下來人生越來越封閉，笑容也逐漸消失在臉上。

4年前，住家附近開了一家健身房，她加入成為會員，在科技業上班因為三餐作息不正常，也不會注意食物營養成分跟體態，雖然人不胖，但卻是個「瘦胖子」，160公分的她體重60公斤、體脂大概有34%。

你堅持不了多久啦

開始重訓的第一個月，身邊的人都笑曾宇彤「你堅持不了多久啦」，等到第三個月體態稍微改變了些，又被說「啊不是每天去？怎麼看起來也還好，沒有多厲害！」等到體態愈發明顯，又被酸言酸語「之後沒運動、沒控制飲食，很快又會胖。」

面對這些冷嘲熱諷，曾宇彤忍了下來，她在健身房結識許多新朋友，大家一起出遊、討論，驚喜發現，練得好的人對身材和生活都很自律，就算遇到挫折也都滿滿正能量度過。

曾宇彤在網路上認識男友，聊天發現兩人竟然在同一個健身房運動，第一次約會就在健身房，對方很自律，不論是工作生活或想法，都很正向，他帶領曾宇彤開始重訓，無條件支持，總是給予肯定，鼓勵他堅定地往前走「做了就對了，做了才知道後果有什麼。」

過去，曾宇彤對人生完全沒想法、沒有想追求的事，不敢做不一樣的事情，擔心後果所以會綁手綁腳，爸媽覺得不需要往外闖。如今在男友陪伴健身下，兩人越來越開心，日子一天天越來越好，曾宇彤待人處事更圓融，她開始覺得自己需要改變。

我已經不是我但他們還是他們

「人生不該被侷限，要嘗試過去不敢嘗試的！」去年她勇敢轉換領域，從科技業進入健身產業任職，擔任起必須陌生開發的業務工作，被拒絕是常態，但她轉念思考「不敢陌生開發就是零，開發成功就是一百。」只要肯做就有機會。

因為轉換工作，她請了一對一教練指導，體態進步很快、體脂也降到26%。在健身房上班更讓她感受有別過往的熱情職場，不管是教練或其他部門員工，每個人的飲食習慣、自信、走路的儀態都很重視，讓曾宇彤的人生越來越正向、運動越來越進步、體態越來越好。

負面情緒轉換後，運氣就跟在後頭越來越好。如今工作可以和興趣結合，身體變健康，不用擔心老了會有肌少症，體態變得凹凸有致、提升自信心態正向、走路抬頭挺胸、任何衣服都能駕馭。

你也曾經想要跳脫舒適圈，卻因為外界雜音、自己內心的不安而裹足不前嗎？透過「有肌勵」，曾宇彤想鼓勵更多人：

努力的道路上，不用管別人說什麼。努力會開花結果，我已經不是以前的我，但他們還是原本的他們。不需要很厲害才能開始，而是開始了才會變厲害。趁年輕，大膽折騰大膽嘗試，沒什麼可害怕的，nothing to lose。

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