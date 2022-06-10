7歲前只能地上爬如今旅行14個國家 火星爺爺：讓人走不遠的，不是雙腳，是對世界不夠好奇

他8個月大罹患小兒麻痺，7歲之前不會走路；當水泥工的父親國小沒畢業，在他國二離世。母親只有小學畢業，含辛茹苦撫養三個孩子。這樣的孩子，未來有辦法發光發熱嗎？

在TED演講創下310萬點閱的火星爺爺，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享他如何用生命示範「把限制當起跑點，就可以走到無法想像的遠方。」

天使會交棒出現

火星爺爺本名許榮宏，7歲後才開始學會用拐杖行走，每次跌倒都是父親搶第一個將他抱起。

國二父親離世，一個補習日火星爺爺撐著拐杖過馬路，結果在馬路正中間跌倒。那一刻，他完全不想爬起來。未來的人生，再也不會有父親衝過來將他抱起。他就算再努力，父親也看不到了。這樣的人生，到底有什麼值得好活？算了，車子輾過算了。

但是，停在火星爺爺前面的一位司機大哥衝出來，把他抱起，送到馬路對面，關心問他，還好嗎？有沒有怎麼樣？要不要送你去醫院？

那位司機大哥，用行動告訴他：「傻小子，跌倒有什麼關係，這世上天使很多的，就算你爸爸再也不能衝出來，其他人也會衝出來。」

是。爸爸離開，但天使沒有，他把棒子，交給了那位司機大哥。當你不再把焦點放在你沒有的，不再執著非得是你爸爸，司機大哥會衝出來，你會發現新可能。

後來，火星爺爺考上台南一中、成大電機系、東海企研所。海選進入花旗銀行、滾石唱片等企業服務。現為火星學校創辦人、企業講師。為企業培訓創新發想、故事行銷、策略思考，客戶遍及兩岸三地。2014 年登上TEDxTaipei講堂，以一則8分鐘演講「跟沒有借東西」，累積310萬點閱。

TED人氣講者火星爺爺以一則8分鐘演講「跟沒有借東西」，累積310萬點閱。圖片由火星爺爺授權「有肌勵」刊登

泳渡日月潭、考取潛水員

念大學時，火星爺爺學會游泳，因為雙腳無力，游蛙式只靠手臂，慢又費力；他改學自由式，又因為雙腳無法伸直浮起，下半身整個斜插入水游不快。後來，教練幫他做了一個浮板，兩端連結扣環，可以夾再兩腳膝蓋，幫助雙腳浮起。2007年，他成功挑戰遊日月潭，全程都沒休息，一路游到終點。

他也學潛水，更考取潛水員證照，之後不管到哪裡，只有租設備就可以下水，可以海底世界移動，不再需要柺杖協助。他也爬山、看司馬庫斯神木，旅行時走路，雙手長繭、起水泡，是家常便飯。

我雖然不便但也有權用覺得美善的東西

小兒麻痺患者容易肌肉無力，為了不想太早開始坐輪椅，火星爺爺一直保持運動習慣，游泳或散步一次兩、三公里，後來愛上三輪手搖車，但斜坡無法僅靠雙手衝上去，火星爺爺考慮購買手搖電動車，當時台灣的手搖車外型看來都像給病人騎的，能運動健身，但不酷。

「我是不方便，但我也想用酷炫好物！」他上網發現國外有許多酷炫款式身障手搖車，寫信到國外找到經銷商，花了半年書信往返，終於收到未組裝的零件寄到台灣。

火星爺爺的好友細心為他組裝，又加裝可以放拐杖的配備、照後鏡、車燈、水壺架，2016年新車上路，前後花了8個月，多5倍費用，一上路就引來驚呼「好酷的車！」

因為這輛車，火星爺爺可以騎得更遠，常常在周末從汐止騎到淡水，來回60公里，最遠一次是騎到桃園機場來回110公里；下一個目標，他要挑戰騎車環島。

台灣是天使密度很高的地方

火星爺爺30歲那年第一次出國，之後跑遍中國十幾座大城，陸續造訪14個不同國家，最遠抵達北極圈。其中有多次是自助旅行，因為行動不便，有不少特有經歷和感悟。

在布拉格時，拐杖頭被走穿，遇到石子路角度大一點就直接滑出去了。找不到輔具商店，他只好利用體育用品店內的羽毛球，用隨身瑞士刀，加工了一個臨時用的替代柺杖頭，一路撐到巴黎才換了新的柺杖頭。如果當初堅持要找到柺杖頭，可能旅程就是會泡湯，轉彎思考看到其他可能，才能延續美好旅程。

在新加坡時，火星爺爺被三個年輕壯碩的印度人攔下，原本擔心會成社會案件主角，沒想到對方竟然是要求「我可以為你的雙腳禱告嗎？」讓他感動不已，更立志「如果有人從你眼前走過，需要幫助，請不要讓他空手離開。」

曾經只能在地上爬的孩子，如今可以在全球各地遨遊，他真心感受到「我到哪裡都不算方便，但我可以告訴你，台灣是一個『天使密度』很高的地方」旅行，讓人發現我們所住的地方，有多美好。」

TED人氣講者火星爺爺到處旅行、接受挑戰，活出生命光亮。圖片由火星爺爺授權「有肌勵」刊登

讓人走不遠的，不是雙腳，是對世界不夠好奇

從到哪裡都不方便的孩子，火星爺爺擺脫身障孩子只能刻印章、賣彩券的宿命，如今可以四處自助旅行、游泳潛水、許願挑戰騎車環島，成為桃李滿天下的企業講師，用自身故事豐盛盈滿更多人的生命。

火星爺爺近來出版新書「我在地球的奇異旅程」，以自傳方式揭露過往生命歷程，感動鼓舞無數人。

透過有肌勵，他也想鼓勵更多人「讓一個人走不遠的，不是雙腳，而是他對世界，不夠好奇」不要讓那些別人或你，加在你身上的定見、信念、命運，成為阻攔你前進的理由。

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