女神變瘟神、創業負債、暴肥罹癌 往河裡走時驚醒：我要留什麼榜樣給孩子？

那一天夜裡，趁著兩個孩子熟睡，Lily走到河邊試圖尋短。原本貌美如花的她在產後暴肥、確診罹癌、創業失敗負債累累…人生還有什麼值得盼望？往河裡走時，老公即時現身，伸出手抓住了她。

這一抓，把Lily帶回現實。她接受手術、重新活過，立志成為孩子最陽光的的引路人。Lily接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享扭轉瘟神人生，找回女神自信的歷程。

上市公司集團女神

Lily婚前擔任上市公司工程師，外表出眾亮眼的她，總是眾人注目的焦點，不論是穿著顯示玲瓏身段的禮服，擔任集團活動的主持人，就算是換上日常服飾埋首工作，都遮掩不住她的明星光環，追求者眾多，是公司內的女神，從沒想過有一天會從神壇跌落。

婚後她離開公司創業，也陸續生下兩個兒子，奔波於公司和照顧孩子之間。2016年的5月母親節，本是第二次為人母的她開心歡渡的日子，但弟弟的高燒不退，卻讓她著急地進了長庚兒童醫院急診室，醫生叮囑必須住院觀察。

Lily慌了。弟弟不就只是高燒，吃個退燒藥就好了嗎？怎麼變得要住院了？老公此時在美國出差，家裡還有一個四歲的老大，她突然在醫院無助了起來。Lily緊急辦理住院，翻了自己的銀行帳號，卻發現她創業忙碌了兩年，現金流一直很緊張，此時居然連住院的費用都沒有。

「如果我連我的孩子都顧不了，談什麼創業，談什麼夢想？」Lily懊惱責備自己，後來弟弟病好出院了，她毅然決然地把公司收掉，成為過去從沒想過的全職媽媽角色，也從那時走上了負債之路。

走進河裡尋短

本以為這已經是人生的低谷，沒有想到在2019年的9月，Lily做抹片檢查發現異狀，到大醫院確認結果，人生低谷又再一次跌停版，醫生宣布她得了子宮頸癌第二期。「一睜開眼就要面對壓力，我不想再面對，這個世界沒有值得我留戀的了！」

手術前，Lily壓力大到失眠，一天夜裡趁兩個孩子熟睡，她跑到住家附近的河邊，準備往河裡走，老公突然現身，將她拉住「你在幹嘛？你想要死？孩子需要你啊！如果真的想死，不然我跳下去好了！」

老公完全不溫柔的安慰，卻反而激發了Lily的鬥志。「你在說什麼？我想要死，你應該要勸我啊？你幹嘛跟我搶著死？小孩誰顧？現在變成我要安慰你？」結果，河邊哀戚的生離死別，突然變成生氣蓬勃的吵架，最後夫妻一起走回家繼續吵。

子宮頸癌手術當天，當麻醉藥下去的那一刻，Lily什麼知覺都沒有了，就像死了一樣；在10個小時後，她醒了，帶著世界末日的痛覺醒來，就像重生一樣。此時的她在想，是不是應該讓自己也重生，揮別過去的挫折和失敗？

在病床上躺了15天，Lily不斷和自己對話，也不斷深層探索自己過去曾失敗的原因。她曾和丈夫吵「結婚前，你把我當女神，現在我只是一個可怕的瘟神，你要不要跟我離婚？」但丈夫只是在床邊細心呵護，家人對她兩個孩子照顧及餐點的製做，都一一溫暖著我的心。

二個寶貝兒子的帥氣和可愛，時時刻刻牽拌著Lily，慢慢地，她開始決定「為了愛我的人真的再活一次！」

從恢復健康做起

此時的Lily，在經歷生完二胎，及手術過程中的飲食改變、壓力的堆積，體重一路直線上升，從原本的50公斤，來到了人生體重高峰值65公斤。因為肥胖，很多慢性病都開始找上門。原本就有過敏體質的她，爆發嚴重蕁麻疹，從此每天都要吃3顆藥，才能把過敏壓下去。

「只有瘦下來，我的人生才有辦法找回來！」但想快速減肥，不管是醫院門診或直銷，都不是已經負債累累的她所能負擔的。後來，她接受斷食教官林志杰的指導，認真改變飲食習慣，從231斷食法進階到471斷食法。

減肥，最難控制的不是體重，而是自己的嘴巴跟想吃的慾望。Lily常常要煮飯給先生及孩子吃，說自己不想吃是騙人的，但為了健康，也想告訴自己的孩子，媽媽是可以堅持做到改變的，便什麼都忍下來了。

為了提高身體活動力，也跟著網路影片努力做運動。慢慢的，蕁麻疹症狀消失了，體態變健康了，更穿回多年不敢再穿的裙子，不再只是胖大嬸模樣，老公當初愛上的女神回歸了！

做孩子的榜樣 影響更多人

Lily病癒出院時，主治醫生告訴她，一個癌症在身體裡要運行，大概要十年。也就是說，因為她沒有做抹片檢查，錯過了一開始子宮頸原位癌的機會。爾後，我便成立了「婦癌聯盟」臉書社團，希望可以幫助更多得病的姐妹，互相幫助，在未知的療程裡得以慰藉或詢問，也提醒年輕女孩一定要做子宮頸抹片。

過去因為疾病、工作疏於對孩子的照料，在老大要讀小一時，Lily才驚覺老大的注音是如此的不堪一擊，當時她決定自己設計融入心智圖、說故事的注音教材，讓哥哥及班上的孩子們可以把注音學好。

慢慢地，Lily也把人生中的隱藏版技能「作文」帶入孩子的學習，在寫作及閱讀融入自己設計的架構，讓小孩不斷練習寫作及閱讀技巧，再從而帶入真正的寫作。

因為孩子，Lily打開教育這條路；因為斷食教官林志杰及權自強老師，她打開了自己的健康之路；因為想活著看著二個孩子長大，所以未來Lily將更努力為孩子創造更多的驚奇、守護更多的堅持。

透過有肌勵，Lily 想鼓勵更多人：

為母則強，要當孩子的榜樣，媽媽就是家裡的太陽，如果媽媽夠堅強和堅持的話，就可以用自己的故事去分享鼓勵孩子，我們的孩子未來面對挫折就不怕失敗。希望孩子看到媽媽堅強的一面，未來幫孩子樹立自己的人生，每個人都可以為下一代創造更好的榜樣，讓這個社會更好。

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