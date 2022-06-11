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有片｜鮮奶比保久乳健康嗎？營養師告訴你正確觀念！

聯合新聞網／ 江孟軒
鮮奶真的比保久乳好嗎？圖/CANVA
鮮奶真的比保久乳好嗎？圖/CANVA

小時候上學媽媽總是叫我們喝一杯鮮奶，但有時來不及就會帶著一罐保久乳去學校，但你知不知道鮮奶和保久乳的差別在哪呢？許多人認為保久乳不需要冰是因為添加許多防腐劑，這其實是錯誤觀念，今天就讓「營養師高敏敏」來教我們正確的觀念，用一分鐘給我們營養師的大腦！

其實鮮奶和保久乳的來源都是一樣的，都是100%的生乳，那最大的差別就在於包裝殺菌的過程，過程不同就產生了保存期限的差距，保久乳是利用高壓高溫滅菌，再利用無菌包裝的方式，這樣就可以常溫保存六個月以上，而鮮奶則是使用高溫短時間的殺菌，也沒有無菌包裝的步驟，所以保存期限較短。

知道了鮮奶和保久乳處理過程後，大家一定很好奇哪個營養價值較高呢？許多人一定覺得鮮奶更好，但真的是這樣嗎？快點開影片看看鮮乳和保久乳哪個更營養吧！

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原始影片

營養師高敏敏FB

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