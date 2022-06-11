聽新聞
test
0:00 / 0:00
有片｜鮮奶比保久乳健康嗎？營養師告訴你正確觀念！
小時候上學媽媽總是叫我們喝一杯鮮奶，但有時來不及就會帶著一罐保久乳去學校，但你知不知道鮮奶和保久乳的差別在哪呢？許多人認為保久乳不需要冰是因為添加許多防腐劑，這其實是錯誤觀念，今天就讓「營養師高敏敏」來教我們正確的觀念，用一分鐘給我們營養師的大腦！
其實鮮奶和保久乳的來源都是一樣的，都是100%的生乳，那最大的差別就在於包裝殺菌的過程，過程不同就產生了保存期限的差距，保久乳是利用高壓高溫滅菌，再利用無菌包裝的方式，這樣就可以常溫保存六個月以上，而鮮奶則是使用高溫短時間的殺菌，也沒有無菌包裝的步驟，所以保存期限較短。
知道了鮮奶和保久乳處理過程後，大家一定很好奇哪個營養價值較高呢？許多人一定覺得鮮奶更好，但真的是這樣嗎？快點開影片看看鮮乳和保久乳哪個更營養吧！
想了解更多關於鈣質補充的知識嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，一起喝一杯美味鮮奶吧！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言