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有片｜想吃得健康又不知道怎麼煮嗎？七道冰箱常備菜每天換著吃不重複！
公司樓下的便當總是又油又貴，總想著要自己帶便當卻總是只有簡單菜色一下就吃膩，如果你也有這種煩惱，不妨看看「批批在日本幹嘛」準備的7道減醣低碳冰箱常備菜，讓便當菜色更豐富又健康！
今天的七道冰箱常備菜中第一道是起司花椰沙拉，夏日炎炎中午總是食慾不振這時這道簡單的沙拉料理就可以解決這個問題，要準備的材料有花椰菜、起司粉、柴魚片、黑胡椒和無糖的日式美乃滋，將花椰菜燙熟後放涼再加入其他材料拌勻，想要熱量更低可將美乃滋替換成醬油或鹽巴調味，也是不同風味，冷藏保存可放三天，簡單又好吃的減醣料理就做好啦！
還有６道料理分別是金針菇肉丸、蒜香毛豆蝦仁、涼拌魷魚、香菇味噌起司燒、香味高麗菜和辣炒菇菇，想要學習詳細做法就快點開影片，跟著批批一起準備冰箱常備菜，讓同事都羨慕你的便當總是不重複吧！
想了解更多關於減醣常備菜的做法嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，繽紛便當吃起來！
延伸閱讀
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