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奇葩奧客抱怨大便無法沖水、摳手心性騷擾 美女領隊：哭完後笑著走出去！

聯合新聞網／ 張念慈
曾當過領隊的沈靜佳，如今是上萬粉絲追隨的美食和健身網紅。圖片由沈靜佳授權「有肌勵」刊登
曾當過領隊的沈靜佳，如今是上萬粉絲追隨的美食和健身網紅。圖片由沈靜佳授權「有肌勵」刊登

凌晨3點，被客人叫醒，抱怨大便大到一半無法沖水；好心牽年長旅客下遊覽車，卻被摳手心性騷擾….有上萬粉絲追蹤的網紅沈靜佳，過去曾任多年領隊，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享從未曝光過的領隊歲月。

真心對待的回饋

沈靜佳從小樂觀開朗，遇到挫折也總是正面看待，希望能帶給身旁的人歡樂氣氛，觀光系畢業後就投身旅遊業，當領隊帶團。

對20歲出頭的她來說，幾乎所有國家自己也是第一次去，團員有不同年齡、社經地位組合，「小孩帶大人出去玩」要如何滿足每個團員「開心玩、平安回來」需求，對她來說是極大壓力，就算真心對待每個團員，但回饋也不一定如此美好。

出國旅遊常遇到不可控狀況，有一次沈靜佳帶了家族旅遊團，因為遇到當地下雪不能去預計景點，必須拉車改去別的地方，沒想到團員見她年輕，全家人一起攻擊她「你們是不是跟導遊勾結，故意換行程賺價差」人格被汙衊備受委屈。

還有一次遊覽車壞掉，團員被困在人煙稀少、強風吹襲的深山裡，沈靜佳自己嚇得要死，還要假裝鎮定在車上帶大家玩遊戲，還好3小時後終於等到救援。

哭完後再笑著帶團

貌美年輕的女領隊總會引來特別關注，沈靜佳不想讓專業形象被抹滅，帶團時總會刻意不打扮、全身包緊緊，但仍會遇到不少性騷擾。

例如當地司機、導遊，會說「等下要不要去我房間，我幫你按摩」；她牽長輩的手上下遊覽車，卻被對方摳手心吃豆腐；更有旅客半夜說自己大便大到一半，卻衝水沖不下去，要求沈靜佳隻身到他房內幫他解決。

「我無法滿足每個人，只能盡可能讓旅程圓滿」無法跟家人過節團圓，忍受孤寂，卻又得面對奧客刻意傷人、犀利的話語或要求，如果真的撐不下去了，沈靜佳選擇躲在廁所裡哭，出來再笑嘻嘻的面對大家。

追求自己的生活

為了想趁年輕看更寬闊的世界，沈靜佳後來到澳洲打工度假一年，她驚訝發現，澳洲人認為準時上下班是應該的，不像華人文化覺得準備下班就是愧對公司，會覺得不好意思；澳洲人也很勇於做自己，不像華人辦公圈總是抱怨工作狀態卻從不改變，她的澳洲朋友總是說「不喜歡可以找別的方向啊！」。

返台後，沈靜佳轉職進入一般公司，成為朝九晚五的上班族，但卻有了固定下班和假日時間，可以發覺自己的興趣，追求自己喜歡的生活，更開啟了她探索台北美食、健身日常的社群經營。

想改變就去做

「運動是對自己最好的投資，持之以恆的努力一定會從身體上得到到回報。」過去領隊工作壓力大、沒時間運動，沈靜佳雖然瘦但體脂高達31%，體態完全沒有線條，上了兩年瑜珈課體態有變好，但曲線依然不明顯，她決定接觸健身。

在重訓的過程中，沈靜佳學習飲食控制，不斷修正自己的訓練，一週去健身房至少三次，慢慢的開始看到體態改變，以前覺得屁股很大，訓練完後變成圓俏蜜桃臀、有了窈窕腰線。

運動的改變，就跟工作的改變，人生的改變一模一樣。

透過有肌勵，沈靜佳想鼓勵更多人，很多人總是不斷懊悔度日，為什麼放棄了A選擇了B，但其實我們更應該思考的是，哪個選項對我們的人生是重要的？如果這是我們的選擇，就不要後悔，勇敢追尋你想做的事，如果做的事看不到成果，也許只是因為我們還不夠努力，只要願意堅持，就能看到燦爛成果！

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