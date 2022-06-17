有片｜練好「非洲式彎腰」，腰背軟Q走路輕鬆

上班族久坐姿勢不良、缺乏運動，早晨起床背部像塊鐵板硬綁綁、腰椎不舒服，小心腰背筋膜炎找上門了。雖說筋膜炎不是什麼重大疾病，但總是會影響到生活品質及全身性的健康，著實不可漠視。

平時除了可做一些伸展運動訓練筋膜，保持良好的姿勢動作也有助於保護腰背。脊椎保健達人、身體智慧執行長鄭雲龍老師，特別分享了一招「非洲式彎腰」動作，利用彈震的方式訓練腰背的筋膜，使之柔軟具備彈性。動作簡單有效，快點開影片來學習。

「非洲式彎腰」動作的練習，可以將背部撑開，這招靈感來自於非洲農民彎腰拔草撿拾麥穗的特殊動作，不僅能改正腰背動作的受力不當，最重要是讓腰背筋膜健康起來。

影片中，鄭雲龍老師說明人體是靠肌筋膜的彈性才能跑才能跳，腰背若缺乏活動度的訓練，隨著年紀的增進，筋膜無法正常滑動，腰背就會缺乏彈性而僵硬化。想要走起路來更輕鬆，做任何動作能夠更省力，趕緊來練好「非洲式彎腰」吧！

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原始影片

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