超催淚！苦情母冒死養大叛逆兒 病床前兒哭求：現在開始換我幫你！

陳蓉花的一生，就如同「台灣阿信」一般苦情。冒生命危險產下兒子，兒子卻因過動症狀從小被排擠、叛逆輟學、混幫派，加上夫妻感情失和，讓她重度憂鬱數度想尋死，全靠信念支撐「媽媽不能選擇孩子，我要為孩子撐下去！」

一年前，陳蓉花在病床瀕臨死亡，兒子哭求「這次讓我幫你，不要留遺憾！」體弱多病的她神奇好轉，今年7月更要參賽精英盃健力長青組，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享66年來的人生故事。

冒死產下兒子

陳蓉花的幼年充滿陰影，小時候做錯事，就會脫光衣服被父母綁起來打。她患有嚴重心臟病，父母不帶女兒就醫只讓她喝咳嗽糖漿。國一時健康狀況惡化，因風濕性關節炎無法走路，睡覺沒辦法躺平，才知已是嚴重的風溼性心臟病，從此成為醫院常客。

長大後，她到醫院體系任職，懷孕時因為心臟問題住進加護病房，醫師宣告胎兒不保，但她就算咳血、身體極度不適，依然堅持留下孩子；懷老二時，她邊吃藥、打針照顧心臟，又要邊照顧老大何翊瑋，老二出生沒多久她就度動心臟手術，身體極度孱弱。

她相信，一切都會好轉。沒想到老大翊瑋上幼兒園時上課常躁動，總是坐不住、帶頭闖禍，寒冬裡帶同學玩水全身濕感冒，鄰居人前人後批評，告誡孩子「這是壞小孩，不要跟他當朋友」，兒子從小被排擠，更被老師退學，幼兒園換了兩所。

翊瑋上小一時，在老師建議下陳蓉花帶著兒子到醫院去做鑑定，確認是過動兒，得靠吃藥控制病情，雖然吃藥可以暫時注意力集中，考試可以考進前三名，但精神會呆滯，孩子長期服藥到國小六年級，只要一停藥過動狀況就發作。

破裂的家庭

那段時間，陳蓉花和先生的關係陷入低潮，大人的感情問題也影響對孩子的顧關照，只剩她一個人在支撐孩子。陳蓉花被家人打好幾個耳光，逼著離婚「人家不要你，你為什麼還要留在這裡？」

總是因心臟問題反覆住院、孩子不學好、丈夫的心不在自己身上….陳蓉花當時每天一睜眼就是哭，罹患重度憂鬱症，數度想跳樓尋短，但最後關頭依然決定忍耐「為了孩子要支撐下去，不能讓孩子沒有家！」

母親的付出，沒有得到回報。翊瑋國三時，陳蓉花因心臟問題再度住院，沒想到出院回家，兒子卻輟學離家出走，加入八家將、幫派打群架時常掛彩。陳蓉花靠著不斷到教會，為兒子、未被打傷的人禱告，維持自己的信念。

有一回，翊瑋把幫派惹火了，對方放話要對他不利，陳蓉花哭求親戚收留，但所有親戚都怕惹到幫派，更擔心自己的孩子被帶壞，最後還是教會牧師幫忙收留，還提供打工機會給零用錢。

重新建立家庭關係

翊瑋國中畢業後搬出去住，對自己沒信心、沒有人生方向的他，生命只執著在戀愛上，一旦感情不順、失戀就自殺割腕。陳蓉花總在醫院進出陪伴兒子，祈求孩子有一天會懂這樣的天下父母心。

好不容易，翊瑋高中畢業了，進入醫院擔任護理佐理員，開展了對健身的興趣。

為讓健身成效更好，投入鑽研健身相關書籍，了解解剖、人體構造、肢體，考取很多證照，最終成為健身教練，開了兩間健身房，認識也喜歡健身的老婆，有了圓滿的婚姻，找到適合的路，施展天賦和領域，終於讓媽媽放心。

陳蓉花和丈夫的關係也逐步修補重建「我不斷禱告，靠著信仰堅持下去，讓家庭從分裂到圓滿。」母親的意志力，把家重新建立起來了，如今，應該可以好好享清福、含飴弄孫了吧？

瀕死兒子反過來救母親

很可惜，老天爺沒那麼快放過這個苦命的女子。

陳蓉花因為心臟病從來不運動，2020年骨質疏鬆後骨折臥床1年，2021年3月併發症心臟肺功能衰竭，當時疫情正進入高峰，她在加護病房插管命危，醫生對病情的惡化不斷搖頭，陳蓉花被插管、不能講話，只能不斷禱告希望可以活下來。

住院36天後，陳蓉花奇蹟的好轉了。不願母親再次陷入生死危機，已經成為健身教練的兒子何翊瑋，在病床前掉眼淚求母親「從小到大你都沒有放棄我，這次一定要讓我幫你，不要讓我們留有遺憾。」要帶母親開始運動健身，鍛鍊好體魄。

陳蓉花出院後，由兒子擔任她的健身教練，開始一周兩次健身計畫。過去抱不動孫女，現在出門買菜、拉菜籃上下坡都有力。雖然還是偶爾睡不好，但運動後心情比較舒緩，也不用擔心孩子問題，只需要照顧自己身體就好，心態放鬆不少。

「以前是1個月花7萬5千元請看護（每天2500元），現在是一個月花6千元請教練（1堂1500，每週1堂）」健身訓練一年後，66歲的陳蓉花目前體重46公斤，卻能臥推22kg、深蹲50kg、硬舉70kg，並備賽今年7月的精英盃健力長青組。

趁早開始運動

從小渴望父母的愛卻不能得，走過坎坷荊棘的歲月，陳蓉花很珍惜和兒子何翊瑋的母子感情。

她說，身為一個媽媽她就是盡心盡力把孩子帶好，「雖然孩子帶給我很多難處，但我從不放棄你，我的愛是一樣的，公平的給孩子愛，就像上帝愛我們，沒有貴賤，我的愛也是沒有選擇性的。」

過去她幫助兒子，為孩子遮風擋雨、牽著孩子的手面對一切磨難，如今換成兒子改變她的命運，牽著她的手邁向健康的老年。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，身體健康是圓滿人生的起點，趁早開始運動，不要等到身體出狀況衰退了，才來做運動。付錢請教練讓自己變健康，絕對比花在加護病房請看護的錢划算！

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