107公斤胖阿宅變身天菜男神 王家暉：找回人生主控權！

不要小看阿宅的潛力！結實的六塊肌，全身散發費洛蒙、男子氣息大噴發，這是健身男神王家暉給人的第一印象。但其實過去他是重達107公斤的胖阿宅，全身飄著油膩味，阿宅大變身讓人驚嘆連連。

王家暉接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享從未對外揭露，自己如何找回人生主控權的過往。

他瘦下來就只剩我一個人胖了

王家暉從小就熱衷享受美食，飲食完全沒忌口，胃口越養越大，放學後可以先去西門町吃一頓美食、回家再繼續吃晚餐，不管開心時或不開心都是進食的好理由，可以自己一個人吃完整份大披薩。他討厭運動，能坐著就不會站、能躺著就不會坐，高中體重飆升至107公斤。

但他個性陽光、人緣好，從未感受到體型對他的不利影響，從來都沒想過自己需要減肥。

有一天，班上另一個胖胖的同學，約王家暉一起減肥「班上只有我們兩個胖，如果他瘦下來就只有我胖了！」王家輝膽顫心驚，答應一起減肥。最後，另一個同學減重失敗了，王家暉則靠著每天只吃早餐，半年就瘦到只剩70公斤，更因為擔心會復胖，東西一直吃很少。

職場打擊重挫

大學畢業後，王家暉擔任公關公司活動企劃，這是他一直很嚮往的工作，但也是嚴苛的體力考驗，每天就是不斷的開會、做簡報、跑活動，幾乎每天都半夜下班，有時候更和同事輪流在公司沙發睡覺，冒痘痘、氣色很差、吃零食對抗壓力，10個月就胖了10公斤，身形大走樣，親友都以為他生病了。

雖然長時間透入工作，很少有自己的時間好好休息，但對王家暉來說，能在熱情和好同事的支持下，完成一場又一場的活動，帶給他無比的成就感。然而，有一天正當大家一如以往趕著活動準備，公司卻無預警宣告組織異動，解雇所有員工。

「這是一種你用盡力氣完成任務後，卻不分青紅皂白的被丟棄的感覺」這件事完全澆熄王家暉的熱情，停頓了好一段時間無法集中心緒。

找回人生主控權

離開活動企劃工作後，王家暉回首過往，每天只為老闆、工作而活，卻從沒為自己的健康著想，他決心開始重新調整步伐，注重健康保健，一開始只是居家運動，後來接觸跑步、走進健身房，開始接觸各種阻力訓練，養成運動習慣，體態也漸漸有所改變。

如今，王家暉體脂肪數字是漂亮的16%，線條分明的肌肉曲線、硬挺的胸膛、完美的倒三角身材，就算是穿著寬鬆上衣，也無法遮掩濃濃噴發的男子氣概。

職場的變化也讓他體認到，不要輕易的依賴看似可靠的現狀，不論現狀穩定與否，都要心思保持獨立開放地去接收跟精進，才能更安然地面對變化。他決心跳脫舒適圈，考取教練證照，找回對人生的主控權。

透過「有肌勵」，他想鼓勵更多人，許多人都習慣過安穩的日子，但我們所擁有的一切可能突然就會消失，不想過受制於他人的人生，就必須要把自己準備好，也許是健康、也許是能力，準備的越充分，才能擁有自在可選擇的未來。

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