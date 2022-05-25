從小骨瘦如材被笑受虐兒 40歲數學老師用熱舞甩開憂鬱

「那麼瘦，你是不是被虐待啊？」大多數人都擔心過胖，對數學老師蘇勺洵來說，卻因過瘦體型讓她成長過程中備受煎熬，甚至陷入憂鬱情緒。「我一定要救自己！」她拋開恐懼接觸熱舞，開設Youtube頻道到各處拍下熱舞影片，40歲的人生如花盛開越來越燦爛！

蘇勺洵接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享「人生有無限可能」的激勵旅程。

營養不良的孩子

蘇勺洵從小非常挑食，父母也從不強迫吃她覺得不好吃的東西。自幼個性溫吞內向、身材骨瘦如柴，蘇勺洵常被笑是受虐兒「媽媽都沒有讓你吃飯嗎？你出門會不會被風吹走？」大家的關心或玩笑話，在她耳裡全變成諷刺。

父母對蘇勺洵照顧無微不至，她幾乎不需勞動，也非常討厭運動，因為上體育課是她最害怕受傷、被嘲笑的時刻。16年的學生生涯，成績最差的就是體育，更開啟她不愛運動的惡性循環模式。

160公分的她，體重一直維持在40公斤左右，因為瘦弱無力、肢體不協調，很多需要花力氣和體力的事，她做不來；高敏感、玻璃心又完美主義，很多事覺得自己做得不夠好。考試、人際、工作、經濟等種種壓力，讓她 睡不好、體力精神不佳，因為在意負面評價、抗壓力較弱，讓睡眠品質更差……

腦海中不斷出現我不行

29歲那年蘇勺洵結婚、生女，與先生共同創業，貸款買店面開補習班，也面臨前所未有的龐大壓力。適應婆家、教養女兒、房貸開銷經濟問題、管理補習班老師、面對家長、教學挑戰、行政瑣事、學生成績、留班率與建立口碑…這麼多問題已遠遠超乎她能力所及。

即使她全心全意認真投入，現實與理想的差距就是非常遠，腦中只有「我不行！」。蘇勺洵因為有憂鬱症症狀，每天向先生哭訴，想放棄創業夢。

蘇勺洵向精神科醫師求診並使用藥物治療，但服藥後卻只覺得昏昏沉沉想睡覺，還得硬撐到晚上為學生上完數學課，醫生告訴她這是遺傳體質，還好及時就醫，如果沒有家人支持及就診，她的情況會更嚴重。

既然壓力不會從此消失，該繼續這樣自怨自艾過日子嗎？看著熱愛運動、陽光自信的先生，都能從容面對並解決大小問題，蘇勺洵這時才驚覺，因為「從小不愛運動」付出慘痛的代價，深深體認只有規律運動，才能救自己！

享受熱舞人生

103年8月，住家附近的運動中心開幕，什麼運動都不擅長的蘇勺洵，先報名每週一堂熱舞拉丁有氧課。

起初上課很吃力，氣喘吁吁常跟不上，一如往常的挫敗感又來了，老師看似簡單的動作，她跳得僵硬又慢半拍，還得默默忍受著隔天起床時的全身痠痛感。但是想到以前可怕的惡性循環的生活模式，她更堅定要繼續上有氧課。

大概上了半年後，蘇勺洵慢慢能享受熱情動聽的音樂，欣賞同學的舞姿，同時也開始崇拜老師，總有源源不絕的創意，設計的簡單舞步也巧妙搭配著不同舞曲，加上老師上課總是高聲吆喝激勵著學生，讓大家在歡樂氣氛中度過一小時運動時間，逐漸覺得運動變得越來越有趣，來上有氧課好幸福。

後來，不但每週為自己再增加一堂熱舞有氧課，並且上課認真記舞步，在家有空會主動複習老師教的動作，下一堂課就能不看著老師，專注、開心的表演給自己看，每次都讓她獲得一點點成就感。

因為腦中記得舞步，蘇勺洵可以很有把握地放大動作，甚至跳得比老師還起勁，獲得老師、同學們許多鼓勵，也印證「勤能補拙」的神奇魔力。

回想一開始上課時，蘇勺洵在教室最後一排跳，總希望別人不要看到笨拙的她，當累積一點一滴成就感後，開始喜歡面對著鏡子，站在老師旁，認真跳出活力與自信。每堂課最後舒緩收操時，就會開心地看到前面鏡子裡的自己，頭髮濕透、臉頰紅潤、鎖骨上的汗水閃閃發亮，這正是她內心「滿意」的模樣。

從我不行到我可以

後來，為了能享受跳舞到老，維持老後行動力，蘇勺洵107年7月開始加入雕塑有氧課做肌力訓練，努力累積能量。受成就感驅使，她也開始有計畫地拍跳舞影片與親友分享，熱心同學更主動幫她成立「我的跳舞夢」部落格。

隔年她鼓起勇氣報名參加運動中心的成果展，那是史無前例的「學員個人有氧表演」，從音樂、動作、走位、服裝等克服許多困難，「很幸運竟然能為自己圓了表演夢。從此，我的腦中一直告訴自己『我可以』！」

新冠肺炎疫情嚴峻，學校停課、運動心中閉館、補習班事業面臨空前危機。在規律的運動習慣支持下，這次，蘇勺洵沒有被這空前巨大的壓力擊倒，她花時間投入編舞，跟身體對話，創建Youtube頻道「數學老師的跳舞夢」受到熱烈迴響，累積一次又一次的成功經驗，「我終於發現，人生有無限可能！」

人生有無限可能 ，只要下定決心規律運動

教職生涯16年來，蘇勺洵每天陪伴孩子克服難題，共同成長，讓她體會：孩子身心靈需要被妥善照顧，大人也是。孩子的生活除了課業，也需要玩耍、運動、放電、鍛鍊體能，大人也是！孩子需要靠累積小小的成就感，有利於延續學習的興趣，大人也是！

透過有肌勵，她想鼓勵更多人「其實，我們跟孩子一樣，身心靈需要被照顧，生活中需要玩耍時間，學習需要成就感」透過熱舞有氧、加上肌力訓練，讓她擺脫先天限制，可以自信、優雅、開心邁入熟齡。

汗水，是最珍貴的保養品；鍛鍊，就有自信與正能量。自律，更接近理想的自己；堅持，告訴自己「我可以！」持續規律運動，就會看到「你值得享受美好！」

延伸閱讀

居家運動沒器材嗎？一張A4紙也能打造細腿！

從零開始打造直角肩，用對方法不走冤枉路！