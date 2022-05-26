走路方法竟然也有對錯，四個步驟物理治療師教你「正確走路」

日常走路萬萬步，但你知道自己可能一直以來都走錯方法了嗎？，今天「詹珞瑤 物理治療師 Veronica Rehab」的詹珞瑤物理治療師要教大家四個步驟，快速矯正你的走路姿勢！

錯誤的走路姿勢可能會對腰部產生太大的壓力，也可能使膝蓋承受夠過多的力量，使關節容易受傷，讓腿型歪掉等困擾，就讓詹珞瑤物理治療師來教大家如何「正確走路」，首先要遵循從腳跟滾到腳尖的原理，每個步伐都要從腳跟踩到教掌，把腳想像成汽車輪胎一樣滾動，常見錯誤方式有外八、腳掌沒有確實抬起等。

影片中詹珞瑤物理治療師詳細的解說了「正確走路」的方法，也提出很多常見的錯誤走路姿勢，想知道自己多年以來到底有沒有「走錯路」，快打開影片跟著物理治療師學習怎麼走路！讓腰部和膝蓋不再承受過多壓力！

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原始影片

詹珞瑤 物理治療師YT

詹珞瑤 物理治療師FB

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