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從零開始打造直角肩，用對方法不走冤枉路！

聯合新聞網／ 江孟軒
想要擁有漂亮的直角肩線嗎？圖/CANVA
想要擁有漂亮的直角肩線嗎？圖/CANVA

想要打造漂亮的直角肩線卻不知道如何開始嗎？還是擔心練肩膀會害你看起來虎背熊腰，今天「Candice Sweat Life」的Candice要教大家如何一步一步打造美肩線條，並指出練肩常見的錯誤，讓我們練肩的路上更順遂，少走許多冤枉路！

首先要先了解練肩的好處，訓練直角肩可以讓視覺上腰部更有線條，也可以在穿衣服時看起來更加有精神，讓整體體態提升！在進行肩膀訓練時要先了解到肩膀的肌肉構造分前束、中束和後束，肩膀前束的肌肉較發達，因為日常生活中許多活動都會用到前束肌肉，例如洗碗、做家事等，所以中束和後束肌肉較少訓練到，因此要打造漂亮的直角肩前、中、後束都應該訓練到，才是最完整的訓練喔。

瞭解完肩膀的構造後，就可以開始下一步，開始制定自己的訓練規劃，依照自己的能力可以先進行徒手訓練，適合由新手開始，習慣徒手的訓練後可以慢慢加入啞鈴訓練，組合徒手和啞鈴，再來就可以加入器械的訓練，但器械的訓練建議有教練指導，會更不容易受傷或是代償，影片中都有詳細介紹可以做哪些動作來訓練肩膀，也有提出很多訓練會犯的錯誤，一起點開影片，學習怎麼打造美肩線吧！

想了解更多關於打造美肩線的知識嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，前中後束都要練，一起打造美肩線！

原始影片

Candice YT

Candice FB

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