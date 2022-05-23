臭水溝找食物、吃餿掉的粥 最強高中生李翰暄：家裡窮不是讓你停止前進的理由

凌晨的西門町，街道上不再人車鼎沸，趁著沒人注意，一位父親帶著不到4歲的孩子在臭水溝翻找食物，兩人已餓了一天，遊客吃不完的食物，是父子倆最引頸期盼的美味大餐。這是在田徑史上被冠「最強高中生」李翰暄的童年寫照。

「我家裡很窮，更因為心臟出問題被宣告再也沒辦法跑步，但是這都不能阻止我前進！」李翰暄接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享他走過困頓童年，開創絢爛未來的勵志故事。

平平安安活著就好

李翰暄的父母離異，他跟著父親同住，但父親早年經濟狀況不佳，父子倆蝸居在西門町，常常有一餐沒一餐，為了覓食活下去，只能沿著大街小巷找別人吃剩的食物，甚至連臭水溝都不放過。

外婆於心不忍，在李翰暄5歲時歲把他接過去撫養，雖然外婆也是低收入戶，但對於小翰暄來說，有吃到飯就已經很幸福了。對弱勢家庭來說，要餐餐變化新菜色是奢求，祖孫倆總是一道菜吃4、5天，常常最後菜都飄出餿味，外婆再把壞掉的食物拿去煮粥再吃。

「只要長大不要學壞、平平安安活著就好」這是外婆對李翰暄最大的期待。李翰暄的阿姨勉勵他「未來一定要有一技之長，沒有讀書無法嶄露頭角。」鼓勵李翰暄就讀金華國中第一屆體育班。

當上帝關上你的門

金華國中是籃球名校，李翰暄原本期待自己可以在球場上發光發熱，但礙於先天身材與爆發力都不佳，在籃球場上無法發揮個人所長，缺少上場表現機會，總是坐在冷板凳看著隊友比賽。

但他依然不放棄，努力地持續每一次的訓練，無論是技術，體能，力量，心裡都不斷加強，深信自己可以透過運動來減少家庭經濟壓力。有一次，籃球隊進行3000公尺測驗，田徑隊教練發現李翰暄耐力極佳，帶他參加台北市中運，沒想到這位借賽的籃球隊員，竟然摘下獎牌，從此籃球夢轉為田徑路上發展。

後來，李翰暄獲台北市成淵高中田徑隊教練潘瑞根相中，邀請他到成淵一起訓練，成為史上第一位高一拿下全中運萬米金牌，最年輕五千米跑進14分的台灣選手，被冠上「最強高中生」夢幻封號，各界譽為長跑奇才，也因為獲得獎金減輕家裡負擔。

人生一定要有個教練

對李翰暄來說，潘瑞庚除了是他的恩師外，更同時具備嚴父慈母角色，改變他的一生。

高中時期，家中經濟狀況惡化欠債，李翰暄一度決定休學找工作，潘瑞庚教練要他堅持別放棄「我來照顧你，不讓你餓肚子，你好好練習田徑就好！」提供李翰暄生活費，度過高中就學生活困難。

平常鐵漢形象的李翰暄，卻在潘瑞庚面前兩次落淚。第一次落淚，是有回為了奪下佳績，李翰暄奮力準備參賽，沒想到賽前卻疲勞性骨折，身體壓力讓他無法拿下好成績，他覺得對不起老師，不甘心的哭了。

最強高中生無法再跑步

李翰暄第二次在潘瑞庚教練面前哭，是因為重拾被宣告破碎的田徑夢。李翰暄 2012年獲得台北馬拉松半馬冠軍，大一時於日本愛媛馬拉松出賽，初馬即跑出 2小時34分27秒。沒想到，相隔一個多月卻被診斷出先天性冠狀動脈異常，被宣告無法繼續再跑步。

潘瑞庚始終一路陪伴，沒有放棄李翰暄。經修養與沉澱兩年後，李翰暄選擇面對自己的困境，重新調整訓練，參加2018年日本愛媛馬拉松，潘瑞庚在愛徒出發前，只說「平安回來就好」。

沒想到，李翰暄以堅忍的實力與毅力，再度推進全馬最佳成績到2小時 27分42秒，在該場賽事創下個人最佳成績，證明自己還能跑，回到終點時他抱著老師感動痛哭。

當可以幫助人的教練

經歷過這段充滿轉折與變數的人生長跑，今年26歲的李翰暄也成立曙光跑團、@Akebono曙光運動生活，致力推廣跑步、鐵人三項、到府健身等運動。他會依照學生不同的年齡層，評估體能狀態，安排最適合個人狀況的課程計畫和強度。

要怎麼開始跑步？人稱「光頭神童」的李翰暄建議，可以從走路開始，讓身體感受與運動、地面的接觸，隨著每走一步的步伐越來越多，就可以慢慢越走越快，當身體已經習慣怎麼使用肌肉，進行跑步時，就不會強度過高導致受傷。

「每個人的生命中都該有一個教練，幫助我們指引人生的方向、什麼該做什麼不該做，因為教練我們不敢學壞。」李翰暄期許自己可以像潘瑞庚教練一樣，成為一個可以指引正確人生方向的老師，正向幫助學生的人生不斷進步、積極的往前走。

總是會有一線生機

「體育對我影響很大，我不喜歡輸給別人，我是標準的台灣因仔，面對困難一定要撐住，不會因為家裡窮就不能做好，這是兩件事，家裡不好不是讓你停止前進的理由。」李翰暄眼神堅定的說。

透過有肌勵，他也想鼓勵更多人，人生會遇到很多困難和低潮，但總會有一線生機，在面臨眾多選擇時，沒有對與錯的選擇，只有把選擇做到最好，就可以對生活充滿希望，迎向曙光的每一天。

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