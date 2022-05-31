硬頸族三招自救，連眼睛都亮起來

久坐使用電腦的上班族，長時間盯著手機的低頭族或苦讀的學生族群，由於長時間姿勢不良或不適度變換，常導致肩頸硬綁綁、疼痛不堪，因此淪為「硬頸族」！

肩頸僵硬不僅會造成痠痛，還會引起嗜睡和專注力不佳，為許多人的日常生活帶來不小的困擾。脊椎保健達人、身體智慧執行長鄭雲龍老師，長年專注於脊椎保健教育的推廣，他在影片中將傳授三招簡單的頸部指壓自救法，有效緩解僵硬痠痛的脖子與肩膀，快點開影片來學學！

造成肩頸僵硬的原因有許多是緣於我們的動作姿勢錯誤，為此，鄭雲龍老師在影片中特別示範了延伸頸椎的姿勢認知練習，同時以模型教導大家認識頸部及脊椎的結構。

通過三招簡單的頸椎舒緩按摩，你將會發現壓迫感不見了，連眼睛也感覺亮了許多。想了解更多關於健康運動的影片？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。

原始影片

身體智慧—脊椎健康教獻的領導品牌YT

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