南臺灣最辣英文老師 背後藏著血淚黑歷史

「現在的老師，都跟你一樣辣嗎？」國中英文老師李宣，有著超甜陽光笑容、水蛇腰、蜜桃臀，全身電力指數百分百，但其實她從小體弱多病，更曾有過體脂肪高達40%，濃濃油膩嬸味的黑歷史。

李宣接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走過病痛人生，成為健身系國中英文老師的勵志故事。

體弱多病的孩子

李宣從小健康狀況就不佳，12歲就因肩胛骨長血瘤而開刀，大學時到緬甸偏鄉當國際志工，手又出現腫塊囊腫，如果不馬上處理手可能會報廢，她只好在當地開刀，好不容易返回台灣，卻又得了A型肝炎，展開住院人生。

大學畢業後，她到北京大學攻讀碩士。北大碩士要讀3年，其中一年必須到大陸的電商公司實習，因為北京區域很大，來往交通耗時，李宣常常早上5點起床，晚上回到家都快12點，只為了更努力一些，希望可以透過努力成為更好的人。

但因為學業、實習壓力大，北京飲食重油重鹹，李宣體脂肪一路飆到40%，氣色很差、全身浮腫，只能穿寬鬆衣物遮掩身形，對自己充滿不肯定，滿滿的厭惡負能量。雖然想減重，但只是透過看中醫、吃西藥等被動手段，治標不治本。

2020年寒假，李宣回台灣做例行的身體檢查，跟醫生反映生理期來的時候常覺得不舒服，檢查卻發現，原來身上長了兩顆拳頭大的巧克力囊腫，除了震懾之餘，也開始反思過去的自己「為什麼我會得到？我的人生出了什麼問題？」

找回健康從根本著手

李宣趁著寒假在台灣開刀切除囊腫，準備返回大陸時，卻遇到大陸疫情大爆發了，她只好改為遠距學習，在台灣完成論文後畢業，同時也有了更多時間和自己對話。

「也許這場病是美麗的警訊，告誡我是時候好好照顧並珍愛自己」李宣決定打破舊有的生活習慣，從根本開始著手，人生安排全部重新開始：好好吃飯，好好運動，好好睡覺，好好的生活。

非常不喜歡運動的她，慢慢培養運動習慣，從公園快走開始，持續有氧了一年左右，體重雖有緩慢下降，但腹部的脂肪仍相當頑固，更沒有所謂的曲線可言；她開始加入重量訓練，改變體態公式為：「吃對食物（非節食）+適量訓練+充足休息+美好心情」，更重要的是將之融入為她喜歡，並能持之以恆的生活風格。

漸漸的，水蛇腰、蜜桃臀出現了，圓臉變尖，精神、水腫、皮膚都變好，過去顯老的外表，如今回歸到原本的青春無敵，找回了自信和快樂。

南臺灣最辣英語老師

2021年李宣取得碩士學位畢業，原本已獲得北部公司錄取，卻又遇到台灣本土疫情大爆發，南臺灣的家人擔心北部疫情嚴重，加上母親自己也是老師，鼓勵她投入教職，李宣決定留在南台灣發展，成為國中英語老師。

初入教學場域，李宣心中忐忑不安，擔心學生看不起自己、自己能力不足，經過一個多學期洗禮，逐漸抓到自己的節奏和步調，懂得自在做自己，不一定要成為別人，認真生活化的教學風格，也獲得家長和學生的肯定。

找回掌控的能力

「知道自己可以改變，掌握能力，你會對自己更有自信。」過去為了減重，李宣斤斤計較卡路里、只知道吃低熱量的仙女餐，如今開始懂得自己調配營養素充分的健康餐，不再為著減肥讓自己餓肚子，更愛上日益強壯且更自信、心態更健康的自己。

李宣每天早睡早起、吃健康餐和運動，這些看似規律又樸實無華的生活，反倒給了她生命的底氣。原本負能量思考的她，如今看待生活周遭的觀點都有所不同，懂得鼓勵自己和他人，更加了解自己價值。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，「美」是一種由心而生的狀態，而非外貌多符合普世價值。學習開始明白自己的獨特，懂得欣賞自己的美，你就會擁有前所未有的樂觀。

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