女大生每天穿恨天高跟鞋、越瘦越開心 下場讓她哭慘

「不行，我還要再更瘦一點！」念大學的時候，張菁芸只追求「瘦，還要更瘦」，明明穠纖合度，卻拼命節食，踩著13公分的高跟鞋，就像一根竹竿上插著貢丸。結果卻搞壞身體，差點一輩子無法行走。

多年後，張菁芸成了健身教練，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走過不正確瘦身過程，到教學生正確找回健康體態的心路歷程。

全身病痛的女大生

160公分高的張菁芸，本來就很瘦，但因為不喜歡運動，肉很鬆垮，為了更瘦一些，她可以整天不吃東西或者吃很少，雖然成功從48公斤減到43公斤，但除了身體搞壞外，更因為太餓胃食道逆流，全身沒力氣。

明明全身都沒肌肉可以支撐，但張菁芸偏偏愛穿13公分高的鞋子，不論去到哪裡都要穿恨天高，甚至跑步也穿，只求讓自己體型看來更纖細。

慢性傷害身體的結果，導致椎間盤突出、腳踝不斷扭傷，看遍中西醫都看不好，站著超過10分鐘就會開始痛，連洗澡都戰戰兢兢，去上課還要同學推著她走，陷入人生低潮。

不想一輩子吃止痛藥

「我會不會一輩子都不能走路？」張菁芸意識到健康的重要，開始接觸到健身，才發現身體發出警訊的原因，是因為從不運動加上節食掉肌肉，導致臀肌、腿肌都無力，穿高跟鞋更導致關節壓力過大。

因為過去完全沒有運動習慣，又希望能夠一次到位解決健康問題，張菁芸練得很辛苦，更因為過瘦的體質核心無力，身體關節依然常常出狀況，她不知道要努力多久才能找回健康？加上沒有方法，中間多次放棄。

張菁芸表示，吃了好一陣子的止痛藥、肌肉鬆弛劑後，她知道這絕對不是解決之道，因為身體只會變得更無力、更沒有支撐力道，她決心破釜沉舟，循序漸進開始認真運動。

為了讓訓練更有效，張菁芸努力進修自己，考取健身教練證照、參加研習，更加了解人體、肌肉及訓練方式，她透過練腿改善習慣性扭傷、腳踝問題；全身肌肉量提升更改善腰椎問題，緩減腰痠背痛狀況，找回人生自主權。

就算受傷也不要絕望

「身體不會背叛自己，只要有努力就一定會有收穫。」因為知道運動對身體的幫助及改善，張菁芸發願幫助更多的人，鼓勵學生「就算受傷，也不要絕望， 只要找到適合自己的運動方式，並且持續努力，一定可以達到自己想要的。」

不少學生過去討厭自己的外表，不喜歡拍照，錯過最年輕美好的時候；透過健身改變體態後，開始愛上自己、終於敢自拍。有原本88公斤的學生，花9個月健身減下12公斤，從自卑不想出門，到現在會染頭髮、注重儀容，身心靈都散發出自信。

走過盲目追求病態美的挫敗過往，透過有肌勵，張菁芸想鼓勵更多人，外表的健康好看比起瘦還要重要，只有透過正確方式，你想要的結果才能持續長久。只要堅持，不要輕易放棄，就可以得到你想要的。

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